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Из магазинов Самарской области изъяли 350 кг некачественного мяса
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Из магазинов Самарской области изъяли 350 кг некачественного мяса 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Специалисты проверили 192 торговые точки
В Самарской области из-за несоответствия санитарным нормам забраковали 350 кг мяса. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
— Продавцы пытались продать продукты без товарно-сопроводительных документов, с истекшим сроком годности или без маркировки, — пояснили в ведомстве. — В прошлом году по этим же причинам пришлось убрать с прилавков 24 партии общим весом 439 кг.
За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц составили 30 протоколов. По 16 выписали штрафы в размере 263 тысяч рублей.
Всего с начала года специалисты ведомства проверили 192 торговые точки. Они выявили 29 нарушений санитарных норм, правил содержания помещений, мойки инвентаря и оборудования.
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