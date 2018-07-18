Из магазинов Самарской области изъяли 350 кг некачественного мяса

Специалисты проверили 192 торговые точки

В Самарской области из-за несоответствия санитарным нормам забраковали 350 кг мяса. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

— Продавцы пытались продать продукты без товарно-сопроводительных документов, с истекшим сроком годности или без маркировки, — пояснили в ведомстве. — В прошлом году по этим же причинам пришлось убрать с прилавков 24 партии общим весом 439 кг.

За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц составили 30 протоколов. По 16 выписали штрафы в размере 263 тысяч рублей.

Всего с начала года специалисты ведомства проверили 192 торговые точки. Они выявили 29 нарушений санитарных норм, правил содержания помещений, мойки инвентаря и оборудования.