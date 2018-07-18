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Пациентов больницы в Самарской области кормили некачественной крупой
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Пациентов больницы в Самарской области кормили некачественной крупой 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Некачественные крупы обнаружили в одном из медучреждений Безенчука
Специалисты Россельхознадзора по Самарской области проверили районные больницы в регионе. В результате они обнаружили некачественные крупы в одном из медучреждений Безенчука.
— Так, в 46 кг шлифованного пшена первого сорта количество поврежденных ядер превысило установленную норму в 0,6%. А в партии овсяных хлопьях «Геркулес» весом 38 кг ощущается привкус горечи, явно несвойственный этой крупе, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Самарской области.
Также, по словам специалистов, в больнице нарушили технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области уже запретили использовать вышеперечисленные крупы в пищевых целях. Пшено и овсяные хлопья изъяли из оборота. Их сохранят в отдельном помещении до того момента, как будет принято решение о дальнейшем использовании или уничтожении партии круп.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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