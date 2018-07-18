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«Московское долголетие» приглашает в свою команду
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«Московское долголетие» приглашает в свою команду 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Сотрудники центра социального обслуживания Теплого Стана приглашает людей зрелого возраста в дружную команду «Московского долголетия».
Гостиная в скандинавском стиле — это практичность и изысканность, где во всем важна умеренность, а качество важнее количества. В зоне отдыха «Тропарёво» проходят занятия по скандинавской ходьбе — с чувством, толком, главное качеством. «Выездная гостиная» всегда открыта новым посетителям.
«Приходите к нам в ЦСО «Тёплый Стан» по адресу: Профсоюзная 142, наши сотрудники расскажут вам, как всегда оставаться молодыми!», — об этом сообщают сотрудники ЦСО «Ясенево филиал Теплый Стан» на своей странице в «Фейсбук».
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