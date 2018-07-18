«Московское долголетие» приглашает в свою команду

Сотрудники центра социального обслуживания Теплого Стана приглашает людей зрелого возраста в дружную команду «Московского долголетия».

Гостиная в скандинавском стиле — это практичность и изысканность, где во всем важна умеренность, а качество важнее количества. В зоне отдыха «Тропарёво» проходят занятия по скандинавской ходьбе — с чувством, толком, главное качеством. «Выездная гостиная» всегда открыта новым посетителям.

«Приходите к нам в ЦСО «Тёплый Стан» по адресу: Профсоюзная 142, наши сотрудники расскажут вам, как всегда оставаться молодыми!», — об этом сообщают сотрудники ЦСО «Ясенево филиал Теплый Стан» на своей странице в «Фейсбук».