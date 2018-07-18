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Сексуальные ярославские красавицы разделись для обложки Maxim: смотрим горячие фото
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Сексуальные ярославские красавицы разделись для обложки Maxim: смотрим горячие фото 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Красавица Лия Максимова
Ярославские красавицы рвутся на обложку мужского журнала Maxim. Сразу три наших девушки попали в сотню претенденток на победу. На 43 месте горячая Анастасия Юрчикова, на 44 обворожительная Екатерина Игрушкина и на 78 белокурая Лия Максимова.
Все участницы приехали в Москву, чтобы поучаствовать в провокационной съёмке. Горячие фотографии красавиц появились на официальном сайте Maxim. Из сотни девушек читатели выберут десять. Именно они попадут в финал и дальше будут бороться за право оказаться на обложке журнала.
— Даже руки тряслись, — говорит участница конкурса Анастасия Юрчикова. — 100 девушек. Три дня. Нереальные картинки и море воспоминаний.
Анастасия Юрчикова в восторге от съёмок
Создатели журнала остались в восторге от сногсшибательных красавиц.
— Дорогие девушки, вне зависимости от достигнутого результата, вы все невероятно обаятельные, сногсшибательные, умопомрачительные, смелые и вообще большие молодцы, — сказали создатели Maxim.
Также организаторы конкурса уточнили: некоторые участницы из этой сотни по разным причинам не доехали до съёмок. К сожалению, фотографий Екатерины Игрушкиной на сайте мы не нашли. Но вы можете полюбоваться прелестями двух ярославских красавиц. Не забывайте голосовать за наших девушек.
Лия Максимова
Лия Максимова не первый раз участвует в конкурсах
Длинноногая Анастасия Юрчикова
Анастасия Юрчикова
Дорогие читатели, посмотрите и вы на ярославских красавиц, а также не забывайте голосовать за наших девушек.
Напомним, ярославны уже пробовали покорить другой мужской журнал Playboy. Читайте, что из этого вышло.
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