Сексуальные ярославские красавицы разделись для обложки Maxim: смотрим горячие фото

Красавица Лия Максимова

Ярославские красавицы рвутся на обложку мужского журнала Maxim. Сразу три наших девушки попали в сотню претенденток на победу. На 43 месте горячая Анастасия Юрчикова, на 44 обворожительная Екатерина Игрушкина и на 78 белокурая Лия Максимова.

Все участницы приехали в Москву, чтобы поучаствовать в провокационной съёмке. Горячие фотографии красавиц появились на официальном сайте Maxim. Из сотни девушек читатели выберут десять. Именно они попадут в финал и дальше будут бороться за право оказаться на обложке журнала.

— Даже руки тряслись, — говорит участница конкурса Анастасия Юрчикова. — 100 девушек. Три дня. Нереальные картинки и море воспоминаний.

Анастасия Юрчикова в восторге от съёмок

Создатели журнала остались в восторге от сногсшибательных красавиц.

— Дорогие девушки, вне зависимости от достигнутого результата, вы все невероятно обаятельные, сногсшибательные, умопомрачительные, смелые и вообще большие молодцы, — сказали создатели Maxim.

Также организаторы конкурса уточнили: некоторые участницы из этой сотни по разным причинам не доехали до съёмок. К сожалению, фотографий Екатерины Игрушкиной на сайте мы не нашли. Но вы можете полюбоваться прелестями двух ярославских красавиц. Не забывайте голосовать за наших девушек.

Лия Максимова

Лия Максимова не первый раз участвует в конкурсах

Длинноногая Анастасия Юрчикова

Анастасия Юрчикова

Дорогие читатели, посмотрите и вы на ярославских красавиц, а также не забывайте голосовать за наших девушек.

Напомним, ярославны уже пробовали покорить другой мужской журнал Playboy. Читайте, что из этого вышло.