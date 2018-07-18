Матронимы в России: возможно ли это?

В любом российском официальном документе обычно черным по белому сказано: укажите фамилию, имя и отчество. Отчество по умолчанию дается по имени отца. И даже в случае, если отец, скажем, неизвестен или не хочет являться таковым, при рождении в свидетельство записывают имя другого родственника мужского пола. Но мало кому известно, что существует также и матчество даваемое, соответственно, по имени матери.

История матронимов

Матроним — это часть родового имени, присваиваемого ребенку по матери. Матроним -противоположность патронима, то есть привычного нам отчества, даваемого по отцу. На Руси матронимы обычно давались бастардам — внебрачным детям. Например, князя галицкого, Олега Ярославича, прозвали Олег Настасич, поскольку он был рожден не в законном браке, а от связи его отца, Ярослава Осмомысла, с наложницей Анастасией.

С другой стороны, матроним — не обязательно следствие мезальянса. Они могли появляться и в законном браке, в случае, когда интересы матери и ее клана были по той или иной причине важнее, нежели отца. Пример тому — младший сын князя Мстислава Великого, живший в XII веке. Летописям он известен не только как Владимир Мстиславич, но и как Владимир Мачешич — поскольку он родился от второй жены, мачехи старших детей Мстислава и не был связан с ними так же тесно лично и политически, как единокровные и единоутробные братья друг с другом.

Кроме того, если женщина играла активную социальную или политическую роль, то применимо к ее сыну, помимо отчества, также добавлялось и матчество. Например, сына Марфы Посадницы (Борецкой) именовали не только Дмитрий Исаакиевич, но и Дмитрий Исаакиевич Марфин . Сама Марфа была вдовой новгородского посадника Исаака Борецкого и одним из лидеров новгородской оппозиции к Ивану III.

Помимо Руси известны матронимы и в других странах. Например, в скандинавских странах второе имя по матери составлялось путем добавления к материнскому имени суффикса — son (сын) или -dotter (дочь). Например, король Дании в 1047-1074 годах носил имя Свен Эстридссон, образованного от материнского имени Эстрид.

В Испании и испаноязычных странах ребенку при рождении присваиваются две фамилии, а также может быть несколько имен. Известные примеры людей с материнской фамилией — это художник Пабло (Руис) Пикассо и поэт Федерико (Гарсиа) Лорка. Впрочем, например, полное имя Пикассо звучит куда длиннее — Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Если только ты не испанец, запомнить это довольно сложно. Отметим, что фамилию матери также носит испанский актер Антонио Бандерас . Актер взял фамилию матери (ее звали Ана Бандера) в качестве сценического имени, добавив к ней одну букву.

Матронимы сейчас

В русском языке сохранилось достаточно много фамилий, образованных от женских имен. Например, Катин, Аннушкин, Алёнин, Аленин, Татьянин и другие. Что касается именно матронимов, заменяющих отчества, то тут сложнее, однако это не невозможная задача. Так, например, в 2012 году житель Екатеринбурга Сергей Мухлынин смог не полностью сменить отчество, но добавить имя матери. По его словам, он всю жизнь мечтал восстановить социальную справедливость, уравняв в своем имени мать и отца. «В ЗАГСе, когда я стал пробивать конкретно для себя это, смутились, сказали, ну вот это будет долго, будут такие-то проблемы, такие-то. Я насторожился, но решил — надо добиться», — говорил он. В результате мужчине удалось поменять документы и теперь в свидетельстве о рождении и паспорте у него записано Сергей Веро-Викторович.

В том же году жительница города Реж Свердловской области Альмира Давлетханова назвала дочь Мирой и дала ей свое матчество — Альмировна. Свое решение она объяснила тем, что биологический отец не принимает участие в воспитании ребенка. Работники ЗАГСа не стали препятствовать матери, сославшись на то, что в татарском и башкирском есть мужское имя Альмир, а потому аналогичное матчество вполне возможно.