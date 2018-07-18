Сэм Асгари впервые рассказал про знакомство с Бритни Спирс. И это очень мило!

Бритни Спирс не перестает радовать поклонников милыми фотографиями со своим бойфрендом Сэмом Асгари, однако о том, как же завязался их роман, так и не рассказала. Наконец, подробностями из личной жизни артистки поделился ее возлюбленный. Сэм Асгари дал интервью изданию Men’s Health и рассказал о первой встречи с Брит. Как оказалось, фитнес-инструктору предложили сняться в клипе певицы, и он согласился.

Я так волновался перед встречей с одной из самых популярных артисток. Бабочки порхали в животе, — вспоминает Сэм.

Сэм Асгари и Бритни Спирс

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Завоевать сердце Бритни ему помогла харизма и чувство юмора.

Она подошла ко мне и сказала: «Привет, я Бритни». На что я ответил: «Извини, не могла бы ты повторить свое имя?». Я старался быть забавным.

Сэм Асгари и Бритни Спирс

Певица и фитнес-инструктор мило побеседовали, а потом обменялись номерами. Когда клип вышел в ротацию, они уже встречались. Прошло уже больше года, но в отношении Бритни и Сэма до сих пор царит идиллия. Влюбленные вместе путешествуют, занимаются спортом и выходят в свет. В окружении пары поговаривают, что Сэм и Брит уже планируют пожениться.