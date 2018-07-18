Ещё
Сэм Асгари впервые рассказал про знакомство с Бритни Спирс. И это очень мило!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сэм Асгари впервые рассказал про знакомство с Бритни Спирс. И это очень мило! 

Журнал ОК! 1 час назад
Бритни Спирс не перестает радовать поклонников милыми фотографиями со своим бойфрендом Сэмом Асгари, однако о том, как же завязался их роман, так и не рассказала. Наконец, подробностями из личной жизни артистки поделился ее возлюбленный. Сэм Асгари дал интервью изданию Men’s Health и рассказал о первой встречи с Брит. Как оказалось, фитнес-инструктору предложили сняться в клипе певицы, и он согласился.
Я так волновался перед встречей с одной из самых популярных артисток. Бабочки порхали в животе, — вспоминает Сэм.
Сэм Асгари и Бритни Спирс
Бритни Спирс рассказала, без какой вредной пищи она не сможет прожить
Завоевать сердце Бритни ему помогла харизма и чувство юмора.
Она подошла ко мне и сказала: «Привет, я Бритни». На что я ответил: «Извини, не могла бы ты повторить свое имя?». Я старался быть забавным.
Сэм Асгари и Бритни Спирс
Певица и фитнес-инструктор мило побеседовали, а потом обменялись номерами. Когда клип вышел в ротацию, они уже встречались. Прошло уже больше года, но в отношении Бритни и Сэма до сих пор царит идиллия. Влюбленные вместе путешествуют, занимаются спортом и выходят в свет. В окружении пары поговаривают, что Сэм и Брит уже планируют пожениться.
Журнал ОК!: последние новости
Агата Муцениеце шокировала поклонников резкой сменой имиджа Кэти Перри в очень женственных образах в съемке для глянца: фото Свадьба Эмина Агаларова и Алены Гавриловой: первые фото молодоженов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике22
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы10
Как понять, что вы начали стареть
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:51
Водонаева едко прошлась по нестабильному Тарасову
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение