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44-летняя Виктория Бекхэм примерила наряд наивной девочки
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44-летняя Виктория Бекхэм примерила наряд наивной девочки 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Бекхэм Фото: AUG/face to face/globallookpress.com  Если ты бизнес-леди, и тебя пригласили выступить с докладом на саммите финансового издания Forbes в Нью-Йорке, логично нарядиться в строгий темно-синий костюм. Но вы не знаете Викторию Бекхэм! На заседание супруга футболиста отправилась в романтичном розовом платье. Впрочем, в этом есть дальновидный бизнес-расчет: таким нехитрым образом Вики прорекламировала наряд из новой коллекции собственного бренда. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Симпатичный летний образ, который даже в жару навевает мысли о прохладе благодаря своим леденцово-конфетным оттенкам. Струящееся платье цветом похоже на аппетитное ягодное мороженое, в которое добавили голубое драже. Но не думайте, что обладательница розового платьица наивна, как девочка, — за темными очками скрывается стальной взгляд.
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