44-летняя Виктория Бекхэм примерила наряд наивной девочки

Виктория Бекхэм Фото: AUG/face to face/globallookpress.com Если ты бизнес-леди, и тебя пригласили выступить с докладом на саммите финансового издания Forbes в Нью-Йорке, логично нарядиться в строгий темно-синий костюм. Но вы не знаете Викторию Бекхэм! На заседание супруга футболиста отправилась в романтичном розовом платье. Впрочем, в этом есть дальновидный бизнес-расчет: таким нехитрым образом Вики прорекламировала наряд из новой коллекции собственного бренда. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Симпатичный летний образ, который даже в жару навевает мысли о прохладе благодаря своим леденцово-конфетным оттенкам. Струящееся платье цветом похоже на аппетитное ягодное мороженое, в которое добавили голубое драже. Но не думайте, что обладательница розового платьица наивна, как девочка, — за темными очками скрывается стальной взгляд.