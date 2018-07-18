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Беременная Рапунцель из «Дома-2» изменила Яббарову
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Беременная Рапунцель из «Дома-2» изменила Яббарову 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Илья Яббаров узнал об изменах своей беременной девушки Алены Рапунцель. Звезда «Дома-2» не стал молчать и обвил любимую в неверности на лобном месте.
Страсти разгорелись в эфире телешоу. Когда все участники собрались вместе обсудить прошедший день, Яббаров набросился на беременную девушку. Алена этого не выдержала и сорвалась.
"Как больно. Ты обвинил меня в измене? Я полгода плакала в подушку", — разрыдалась беременная, продолжая причитать. В порыве чувств Рапунцель вскочила и попыталась ударить Яббаров. Когда Алену перехватили участники проекта, девушка обессилев упала на пол и забилась в конвульсиях.
Успокоить Рапунцель попытались мама сестра и Ольга Бузова, но оскорбленная звезда «Дома-2» не унималась. Сам же виновник скандала сидел на своем месте и наблюдал за драмой со стороны.
Между тем ранее врачи предупреждали Алену, что если она не перестанет истерить, то потеряет ребенка. Видимо, Рапунцель не сильно дорожит малышом.
Напомним, что проблемы у влюбленных начались как раз после того, как Алена объявила Илье, что он станет папой. Вскоре после радостной новости Рапунцель узнала об измене любимого. Оказалось, что Яббаров закрутил роман с другой участницей телестройки. Он регулярно звонил Дарье Осенковой, девушка присылала Илье свои пикантные снимки. В какой-то момент Осенковой надоели тайные отношения и она рассказала обо всем беременной Алене.
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