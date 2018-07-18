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Толковые словари говорят, что «марҗа» — не оскорбление
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Толковые словари говорят, что «марҗа» — не оскорбление 

Казанский Портал 58 минут назад
Футболка «марҗа». Фото: скриншот svyataya.com  Прокуратура начала проверку из-за скандальных футболок казанского бренда «Святая». Правоохранители выяснят, есть ли в них что-то противозаконное.
Пользователи соцсетей обвинили дизайнеров «Святой» в разжигании межнациональной розни. На футболках были флаги России и Татарстана с надписями «марҗа» (считается оскорбительным по отношению к русской женщине) и «марҗа түгел» («не маржа»). После резонанса футболки сняли с продажи.
В толковом словаре татарского языка, который был издан в 2005 году, слово «марҗа» объясняется как «русская женщина». Без негативного оттенка.
Фото: idelreal.org  Аналогичный словарь был издан в 1979 году, там слово «марҗа» тоже объясняется как «русская женщина», пишут «Idel. Реалии».
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