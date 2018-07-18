Звезды мировой оперной сцены выступят в концерте памяти Хворостовского в Красноярске

"На площади у Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии 26 августа пройдет благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям», организованный семьей и друзьями Дмитрия Хворостовского

Концерт такого формата с участием звезд мировой оперной сцены состоится в Красноярске впервые", — сообщили в пресс-службе.

Первый благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям» прошел в 2014 году в Москве. Еще один состоялся через год в Уфе, где на помощь больным детям удалось собрать более 20 млн рублей. Впоследствии супруга певца Флоранс Хворостовская предложила продолжить эту инициативу на его родине.

Во время концерта вход на площадь Мира будет свободным. Прямо напротив сцены будет оборудована отдельная гостевая зона. Предполагаемая стоимость входного билета в нее — от 10 тыс. рублей. Все собранные средства с продажи билетов и СМС будут перечислены в Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского для оказания помощи детям-подопечным Русфонда и красноярского благотворительного фонда «Счастливые дети».

"Наша цель — сформировать гражданскую ответственность общества перед самыми незащищенными, беспомощными членами — нашими детьми, которым особенно трудно. Мы будем просить помощи для них у наших друзей и будем делиться тем, что есть у нас — общением с талантом, творчеством наших друзей", — процитировали в пресс-службе слова Флоранс Хворостовской.

Памяти певца

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Имя Хворостовского было присвоено красноярскому театру оперы и балета. Также планируется создать в регионе музей его памяти.