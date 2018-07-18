Звезды мировой оперной сцены выступят в концерте памяти Хворостовского в Красноярске 

КРАСНОЯРСК, 18 июля. /ТАСС/. Концерт памяти Дмитрия Хворостовского пройдет в Красноярске 26 августа. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минкультуры Красноярского края.
"На площади у Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии 26 августа пройдет благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям», организованный семьей и друзьями Дмитрия Хворостовского
Концерт такого формата с участием звезд мировой оперной сцены состоится в Красноярске впервые", — сообщили в пресс-службе.
Первый благотворительный концерт «Хворостовский и друзья — детям» прошел в 2014 году в Москве. Еще один состоялся через год в Уфе, где на помощь больным детям удалось собрать более 20 млн рублей. Впоследствии супруга певца Флоранс Хворостовская предложила продолжить эту инициативу на его родине.
Участниками концерта в Красноярске станут ведущие солисты мировой оперной сцены — друзья Дмитрия Хворостовского Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стивен Костелло, Айгуль Ахметшина, Борислав Струлев. Они выступят в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра, за пульт которого в этот день встанет Константин Орбелян — он сопровождал большую часть выступлений певца. Также в программе концерта примут участие молодые таланты Красноярского края.
Во время концерта вход на площадь Мира будет свободным. Прямо напротив сцены будет оборудована отдельная гостевая зона. Предполагаемая стоимость входного билета в нее — от 10 тыс. рублей. Все собранные средства с продажи билетов и СМС будут перечислены в Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского для оказания помощи детям-подопечным Русфонда и красноярского благотворительного фонда «Счастливые дети».
"Наша цель — сформировать гражданскую ответственность общества перед самыми незащищенными, беспомощными членами — нашими детьми, которым особенно трудно. Мы будем просить помощи для них у наших друзей и будем делиться тем, что есть у нас — общением с талантом, творчеством наших друзей", — процитировали в пресс-службе слова Флоранс Хворостовской.
Памяти певца
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Имя Хворостовского было присвоено красноярскому театру оперы и балета. Также планируется создать в регионе музей его памяти.