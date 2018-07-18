Как хранить ткани для шитья и рукоделия

Каждая рукодельница на своем примере прекрасно знает, как скромные запасы тканей в начале творческого пути быстро превращаются в бездонную сокровищницу, куда вы бережливо уносите то, что может пригодится «в один прекрасный день». В результате хранение становится беспорядочным и проблемным, легко превращаясь в беспорядок.

При этом неправильная организация ваших тканей вредит не только эстетической стороне вашего дома, но и непосредственно самим тканям!

От чего нужно защищать ткани?

Состоянию волокон и красителям вредит практически все:

1. Свет, естественный или сильный искусственный, самый главный враг окрашенных тканей.

2. Влажность. Согласно рекомендациям для музейных помещений, где хранятся текстильные изделия, влажность должна оставаться в пределах 60%-75%. Если воздух будет суше нижней отметки, волокно пересохнет и станет более ломким, если же влажность будет выше верхней отметки, появится риск появления плесени.

3. Температура. Для хранения ткани оптимальной считается температура 18°С, но этот показатель имеет значение главным образом из-за своей прямой связи с влажностью. В любом случае, в домашних условиях мы редко столь пристально следим за температурой в помещении.

4. Пыль и загрязнения. Куда более опасный враг — пыль разрушает волокна ткани, а вот спрятаться от нее не так-то просто.

Так или иначе, едва ли у вас дома настолько неблагоприятные условия, что все эти показатели активно влияют на ваши ткани, приводя их в негодность. Тем не менее вы всегда можете улучшить качество «жизни» ваших тканей бережным отношением!

Давайте разберемся, какие есть способы хранения ткани, и чем одни лучше других.

1. Пакеты

Многие рукодельницы уверяют, что самым удобным и безопасным способом хранения больших отрезов ткани для них стали вакуумные пакеты для одежды.

Такие пакеты действительно защищают ткани или одежду от пыли, насекомых, посторонних запахов. Стоимость их колеблется от 100 до 500 рублей в зависимости от размеров. Для герметизации потребуется обычный пылесос. Имейте ввиду: держать вещи упакованными без проветривания можно не более полугода!

Да, вы также можете использовать и самые обычные пакеты, но с точки зрения хранения они уступают вакуумным, и по уровню защиты, и по размерам.

Совет: книга образцов

Если у вас хранится много больших отрезов, которые неудобно доставать при необходимости взглянуть на них, сделайте удобную книгу образцов или, как их еще называют, сэмплеров.

Это может быть специальный формуляр, в котором будут поля для информации о ткани, ее составе, метраже и т.д вместе с наклеенным кусочком ткани. Или же вы можете сделать очень простую тетрадку, куда будете вклеивать образец ткани и писать рядом нужную информацию.

В качестве альтернативы можно использовать бумажные ярлычки.

2. Контейнеры

Прозрачные пластиковые контейнеры разных размеров можно приобрести во многих бытовых и строительных магазинах. Для такого способа вы можете придумать различные подходы: например, можно хранить ткани по цветам или по составу. Контейнеры могут занимать довольно много места, но неплохо защитят ваши ткани от пыли.

3. Ящики

Если у вас есть дома возможность хранить ткани в выдвижных ящиках, это тоже весьма неплохой вариант.

При этом сами ткани вы можете складывать различными способами: стопками, сворачивать рулончиками или наматывать на картонки.

4. Вешалки

Вешалки для брюк — весьма удобное изобретение, которое позволяет эргономично хранить отрезы. В этом случае ваши ткани куда более подвержены воздействию пыли, в отличие от предыдущих способов.

5. Открытые полки

При таком способе хранения ваши ткани становятся практически элементом декора! Смотрится очень красиво, но оставляет ваши запасы совершенно беззащитными перед воздействием света и пыли.

С другой стороны, если вы храните так ткани, которые пускаете в дело очень быстро и они не стоят на полках месяцами, то особого вреда не будет.

6. Корзинки

У тех, кто увлекается пэчворком, всегда много маленьких отрезов и кусочков, которые можно свернуть рулончиками и хранить в открытых корзинах. Так они всегда будут под рукой, хотя для долгосрочного хранения способ опять-таки не самый практичный.