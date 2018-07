Кэти Перри рассказала о романе с Орландо Блумом, борьбе с депрессией и отношении к религии

Кэти Перри

33-летняя Кэти Перри стала героиней августовского номера австралийского Vogue и не только украсила его обложку, но и дала большое интервью изданию (интервьюировал Кэти, кстати, Дерек Бласберг ), в котором рассказала о романе с Орландо Блумом, об отношении к религии, депрессии и своей карьере. Приводим самые интересные цитаты звезды.

О личной жизни

Конечно, мне нравятся мои отношения, но это лишь некоторая часть моей жизни, и я бы не хотела, чтобы другим ее составляющим уделялось меньше внимания.

Кэти Перри и Орландо Блум

О религии

Моя мама молилась за меня всю жизнь и надеялась, что я вернусь к Богу. Я никогда не оставляла его. Просто я стала вести более светский образ жизни и заниматься своей карьерой. Но теперь, когда мне уже за 30, я больше ориентируюсь на духовность.

Я большая поклонница папы римского Франциска . Он сочетает в себе сострадание, смирение и в то же время строгость и неприятие. Он очень скромный и совсем не легкомысленный.

О депрессии

У меня были приступы ситуативной депрессии. В прошлом году мое сердце было разбито, потому что я ждала определенной общественной реакции, которой не последовало (речь, очевидно, о ее последнем альбоме Witness, который не стал таким успешным, как ее предыдущие пластинки. — Прим. ред.). Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было.

О терапии

Мне кажется, мы все в какой-то степени компьютеры и заражаемся вирусами. Многие занимаются самолечением и пытаются убежать от реальности. Я тоже это делала.

Всем своим друзьям я рекомендую программу Хоффмана (это недельный курс реабилитации, который помогает справиться с различными личными проблемами и учит жить в гармонии с соой. — Прим ред.). После нее я поняла, что между творчеством и страданием нет никакой связи, а артист для своего идеального образа совсем не должен страдать и мучиться.

О работе

Я трачу много денег на концерты, потому что хочу устроить отличное шоу.

Я иногда не чувствую себя на 100 процентов, очень устаю после перелетов, и порой у меня случаются личные проблемы прямо перед выходом на сцену. Но я люблю в искусстве абсолютно все. Мне нравится мечтать, фантазировать и придумывать что-то новое.

Costume change in 30 seconds or less or your pizza is free 🍕🎤🇫🇷 @katyperry (Ps. Peep my Stories!)

A post shared by Derek Blasberg (@derekblasberg) on May 31, 2018 at 12:06pm PDT