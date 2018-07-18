Кэти Перри впала в депрессию из-за критики

Кэти Перри (Katy Perry) призналась, что страдала от депрессии после неоднозначной реакции на ее последний альбом. В интервью Vogue Australia 33-летняя певица, которая стала героиней обложки издания, рассказала, что была расстроена негативными обзорами на ее альбом 2017 года Witness («Свидетель») и даже была вынуждена обратиться к специалистам для того, чтобы справиться с переживаниями.

«У меня в прошлом году была депрессия, мое сердце было разбито, — сказала Кэти. — Я так трепетно относилась к реакции слушателей, а она оказалась совсем не такой, как я ожидала. Это разбило мне сердце. Музыка — это моя первая любовь, и я думаю, что таким образом вселенная говорила мне: итак, ты говоришь о любви к себе и о том, чтобы быть собой, но мы дадим тебе еще одно испытание и отнимем у тебя уверенность. Вот тогда и посмотрим, как ты действительно любишь себя».

Перри, у которой роман с Орландо Блумом, признается, что сейчас уже чувствует себя значительно лучше, а переживания подарили ей «целостность, большую, чем когда-либо». «Все это позволило мне создать в себе новую прочную основу, — отмечает певица. — Я говорю не о материальном, а о духовном аспекте».

В прошлом году Кэти уже говорила о проблемах с душевным здоровьем и о том, что у нее даже были мысли о самоубийстве. «Я написала песню об этом, — признавалась она. — Мне было стыдно, что у меня такие мысли, что я чувствую себя так и нахожусь в такой депрессии. Вы можете быть правы или быть любимыми. Я просто хочу, чтобы меня любили».

Звезда раскрыла, что провела неделю, занимаясь по программе личностного роста в Институте Хоффмана. «Я встретила там много людей, которые ищут выход в различных медикаментах и веществах, то есть постоянно убегают от своей реальности, — рассказывала она. — Я и сама делала так же на протяжении долгого времени».

Поклонники Кэти немедля направили ей слова поддержки: «Настало время для нее прекратить эту гонку. Преследовать места в чартах может быть изнурительно и не позволит ей расти как артисту. Она и так уже успешна. Ей нужно начать экспериментировать и делать то, что она хочет как певица», «Это происходит со многими, кто достигает большого успеха. Я надеюсь, что Кэти знает, что ее любят и ценят. Я молюсь за нее, чтобы у нее были покой, сила и счастье».