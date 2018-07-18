Мы выяснили, почему Бородина с мужем стали похожи внешне

Телеведущая стала копией своего благоверного.

Известная любительница социальной сети Instagram Ксения Бородина каждый день делится с поклонниками новостями: где отдыхает, во что одевается и как проводит время. Ее фото не оставляют никого равнодушным.

Прославленная теледива выложила снимок в лимонном спортивном костюме. Однако подписчики обратили особое внимание не на ее обновку, а на черты лица. Они заметили, что Бородина стала копией своего супруга Курбана Омарова , с которым живет уже три года в браке. Возможно всему виной сама постановка кадра и освещение.

«На этом фото вы с мужем так похожи», «И, правда, копия супруга», — недоумевают фолловеры, почему раньше не замечали такое феноменальное сходство.

Мы узнали у психолога Анны Гарш, почему супруги со временем становятся похожи друг на друга.

— Люди выбирают себе партнеров с общими интересами, чтобы строить светлое будущее и создавать крепкую семью, — говорит эксперт. — Это неудивительно, что муж с женой со временем становятся похожи друг на друга. Они неосознанно перенимают привычки друг у друга, повадки, мимику, слова и жесты. Чем дольше люди живут вместе, тем глубже у них это «записывается» на подкорку. Такой феномен называется законом «зеркальности». Чтобы найти контакт, гармонично влиться в коллектив человек таким повторением за кем-то подает сигнал, что он «свой» и не несет никакой опасности. Если говорить о внешнем сходстве в случае Ксении, то оно тоже имеет место быть. Ведь у нее, не будем скрывать, с Курбаном изначально уже прослеживались похожие черты. Например, форма лица, губ. Также несмотря на то, что супруги порывались несколько раз разойтись, они все равно вместе. По словам Ксении, Курбан любит погулять. Но их ничто не сможет разлучить, потому что Омаров, как бы это парадоксально не звучало, по своей сути — однолюб.

Ксения Бородина и Курбан Омаров начали общаться ради детей

Ксения Бородина заинтриговала новостью о прибавлении

Читайте также: