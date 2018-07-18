Виктория Дайнеко готова вернуться к бывшему мужу после болезненного развода

Виктория Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. Дмитрий не стал долго горевать в одиночестве, а вот певица долгое время не могла найти достойного спутника жизни.

Личное дело

Дайнеко Виктория ПетровнаПевица, победительница «Фабрики звёзд-5».

За время бракоразводного процесса экс-супруги не раз обменивались колкостями, а Дайнеко утверждала, что бывший муж совсем не проводит время с дочерью. Лишь недавно Виктория и Дмитрий смогли наконец найти общий язык ради дочери. Судя по всему, Клейман стал больше времени проводить с дочкой, которая все время живет с мамой, но музыкант может навещать наследницу в любое время.

Накануне Дайнеко решила признаться поклонникам. что ее чувства к экс-супругу не остыли. Певица дала понять, что их воссоединение вполне возможно.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1824153237650364293_3073135"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Нет, чувства не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!» — отметила Дайнеко.

Напомним, что на днях Виктория также призналась поклонникам, что ходит на консультации к психотерапевтам. Вполне возможно, что именно психотерапевт смог положительно повлиять на отношения Дайнеко и ее экс-супруга. Виктория смогла простить старые обиды и решила общаться с Клейманом ради дочери.