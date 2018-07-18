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Виктория Дайнеко готова вернуться к бывшему мужу после болезненного развода
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Виктория Дайнеко готова вернуться к бывшему мужу после болезненного развода 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Виктория Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. Дмитрий не стал долго горевать в одиночестве, а вот певица долгое время не могла найти достойного спутника жизни.
Личное дело
Дайнеко Виктория ПетровнаПевица, победительница «Фабрики звёзд-5».
За время бракоразводного процесса экс-супруги не раз обменивались колкостями, а Дайнеко утверждала, что бывший муж совсем не проводит время с дочерью. Лишь недавно Виктория и Дмитрий смогли наконец найти общий язык ради дочери. Судя по всему, Клейман стал больше времени проводить с дочкой, которая все время живет с мамой, но музыкант может навещать наследницу в любое время.
Накануне Дайнеко решила признаться поклонникам. что ее чувства к экс-супругу не остыли. Певица дала понять, что их воссоединение вполне возможно.
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«Нет, чувства не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!» — отметила Дайнеко.
Напомним, что на днях Виктория также призналась поклонникам, что ходит на консультации к психотерапевтам. Вполне возможно, что именно психотерапевт смог положительно повлиять на отношения Дайнеко и ее экс-супруга. Виктория смогла простить старые обиды и решила общаться с Клейманом ради дочери.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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