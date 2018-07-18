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Виктория Дайнеко хочет вернуться к бывшему мужу
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Виктория Дайнеко хочет вернуться к бывшему мужу 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
31-летняя Виктория Дайнеко поразила фанатов новостью о том, что до сих пор неравнодушна к бывшему мужу Дмитрию Клейману.
«Нет, чувства не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!» — ответила певица поклоннику, спросившему о ее чувствах к Клейману.
Сейчас бывшие супруги находятся в хороших отношениях и воспитывают 2-летнюю дочь Лиду, которая живет с мамой.
Дайнеко и Клейман забыли прошлые обиды и справились со скандальным разводом. Правда, насколько известно СМИ, Дмитрий уже полгода встречается с другой девушкой.
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