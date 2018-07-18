Виктория Дайнеко хочет вернуться к бывшему мужу

«Нет, чувства не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!» — ответила певица поклоннику, спросившему о ее чувствах к Клейману.

Сейчас бывшие супруги находятся в хороших отношениях и воспитывают 2-летнюю дочь Лиду, которая живет с мамой.

Дайнеко и Клейман забыли прошлые обиды и справились со скандальным разводом. Правда, насколько известно СМИ, Дмитрий уже полгода встречается с другой девушкой.