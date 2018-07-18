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Виктория Дайнеко заговорила о воссоединении с бывшим мужем
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Виктория Дайнеко заговорила о воссоединении с бывшим мужем 

Passion.ru 27 минут назад
Фото: Passion.ru
Певица не отрицает, что может вернуться к Дмитрию Клейману.
В 2015 году певица Виктория Дайнеко вышла замуж за барабанщика Дмитрия Клеймана, а через полгода после свадьбы у пары родилась дочь Лидия. Артистка предпочитает не показывать фотографии девочки и держать личную жизнь в тайне, поэтому поклонники были удивлены, узнав, что пара приняла решение развестись спустя два года после брака.
Развод дался Виктории нелегко, бывшие супруги открыто обменивались взаимными упреками, однако певица вновь удивила поклонников.
Ради ребенка Дайнеко и Клейман смогли наладить нормальные отношения и сейчас артистка не исключает, что может вернуться к бывшему мужу. В комментариях в Instagram молодая мама ответила подписчику, что ее чувства к Дмитрию не пропали: «Нет, не пропадают иногда. Иногда становятся более осознанными с опытом и временем. Жизнь очень длинная и непредсказуемая, а некоторые чувства проверяются годами, расставаниями и расстояниями. Главное — не зарекаться!».
Виктория откровенно признается, что помочь совладать с эмоциями ей помогает психотерапевт: «На печаль просто не остается времени!».
Напомним, в настоящее время Дмитрий Клейман состоит в отношениях с другой девушкой. Слухи о воссоединении с мамой собственной дочери музыкант пока не прокомментировал.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, instagram
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