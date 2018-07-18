Бывшая девушка Тимати посмеялась над своей гламурной жизнью

Известная российская модель из Тюмени и бывшая девушка Тимати Алена Шишкова выложила на своей странице в Instagram юмористическое видео, на котором в форме слайд‐шоу продемонстрирована ее гламурная жизнь под песню резидентов Comedy Club. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Видео смонтировали фанаты Шишковой. Модель осталась от него в восторге и решила поделиться роликом с подписчиками, не забыв поблагодарить автора.