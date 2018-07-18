Бывшая девушка Тимати посмеялась над своей гламурной жизнью 

Известная российская модель из Тюмени и бывшая девушка Тимати Алена Шишкова выложила на своей странице в Instagram юмористическое видео, на котором в форме слайд‐шоу продемонстрирована ее гламурная жизнь под песню резидентов Comedy Club. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Видео смонтировали фанаты Шишковой. Модель осталась от него в восторге и решила поделиться роликом с подписчиками, не забыв поблагодарить автора.
13 июля телеведущая и поп‐дива Ольга Бузова разместила в своем Instagram видео, на начальных кадрах которого попыталась изобразить победный жест российского хоккеиста Александра Овечкина. Она подняла высоко над головой Кубок Стэнли, чем немало удивила титулованного спортсмена.