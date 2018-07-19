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Одержимые брат и сестра выпотрошили тело матери во имя дьявола
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Одержимые брат и сестра выпотрошили тело матери во имя дьявола 

Дни.ру 59 минут назад
Фото: Дни.ру
В Перу задержали местную жительницу, ее брата и тетку за зверское убийство 74-летней пенсионерки. Подозреваемые объяснили, что совершили ритуал «по велению сатаны».
Сообщается, что родственники убили женщину и обмылись ее кровью. После этого останки погибшей захоронили в пруду.
Самая младшая сестра призналась следователям, что на безжалостный поступок ее подтолкнул странный сон. По ее словам, «высшие силы выбрали именно для совершения жертвоприношения», передает Daily Mail.
Девушка убедила своего брата и сестру помочь ей «выполнить задание повелителя тьмы». Известно, что некоторые органы убитой старушки бесследно пропали. «Царь демонов уже среди нас. Он приказал мне сделать это. Нас все больше и больше с каждым днем», — рассказала полицейским задержанная.
Остальные родственники убитой также дали признательные показания. Следователи уточнили, что обвиняемые «совершили ритуал исцеления, в ходе которого нужно принести в жертву дьяволу любимого человека».
Также стали известны жуткие детали происшествия. Так, одна из задержанных во время «сеанса черной магии выколола матери глаза, а затем вырезала некоторые внутренние органы, которые потом были выброшены в пруд».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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