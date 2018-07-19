Одержимые брат и сестра выпотрошили тело матери во имя дьявола

В Перу задержали местную жительницу, ее брата и тетку за зверское убийство 74-летней пенсионерки. Подозреваемые объяснили, что совершили ритуал «по велению сатаны».

Сообщается, что родственники убили женщину и обмылись ее кровью. После этого останки погибшей захоронили в пруду.

Самая младшая сестра призналась следователям, что на безжалостный поступок ее подтолкнул странный сон. По ее словам, «высшие силы выбрали именно для совершения жертвоприношения», передает Daily Mail.

Девушка убедила своего брата и сестру помочь ей «выполнить задание повелителя тьмы». Известно, что некоторые органы убитой старушки бесследно пропали. «Царь демонов уже среди нас. Он приказал мне сделать это. Нас все больше и больше с каждым днем», — рассказала полицейским задержанная.

Остальные родственники убитой также дали признательные показания. Следователи уточнили, что обвиняемые «совершили ритуал исцеления, в ходе которого нужно принести в жертву дьяволу любимого человека».

Также стали известны жуткие детали происшествия. Так, одна из задержанных во время «сеанса черной магии выколола матери глаза, а затем вырезала некоторые внутренние органы, которые потом были выброшены в пруд».