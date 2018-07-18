Он заметил девушку со стеклянной банкой, полной монет. Но она разбила его сердце, когда сказала ему это!

Это правдивая история. Пару дней назад я стоял в очереди в банке. За мной стояла молодая девушка (студентка) со стеклянной банкой, наполненной на треть монетами. Я сказал ей, что она должна подождать, пока банка будет полностью заполнена, прежде чем обменивать деньги. Она смущенно улыбнулась и сказала, что у нее нет больше никаких денег, кроме этих и она должна обналичить их сейчас (там, вероятно, было около $50). Я вспомнил, свои бедные студенческие годы и понимающе улыбнулся. Когда я подошел к кассиру, я сказал ей, чтобы она перевела 50 $с моего счета и когда девушка подойдет к ней обменивать монеты, убедиться, что мои 50$ будут зачислены на ее счет. Кассирша спросила меня: «Зачем Вам это? Вы ее знаете?».

Я ответил, что я ее не знаю. Но, мне показалось, она нуждается в деньгах больше, чем я, и я просто «плачу вперед». Кассир сказал мне, что это одна из самых приятных вещей, которые она когда-либо видела. Я чувствовал себя хорошо. И я тайно попросил нашего Небесного Отца благословить этих молодых девушек и себя, потому что у меня тоже есть счета.

Сегодня, в конце рабочей недели, мой последний клиент дал ответ на мою молитву. Их чек за ужин составил 49$, но они выдали мне 50 $ сверху, то есть ту же сумму, что я дал девушке ранее на этой неделе! Они оставили мне, не обычные 18% — 20% чаевых, а все 100%! Кто-то тоже «заплатил вперед» и это вернулось ко мне! Карма! Я чувствовал себя счастливым! Помните, «платите вперед» в конечном итоге все вернется к вам! У каждого есть удивительная неделя впереди!