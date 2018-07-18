Ещё
Он заметил девушку со стеклянной банкой, полной монет. Но она разбила его сердце, когда сказала ему это!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Семенович на фото сравнили с бодибилдером
Семенович на фото сравнили с бодибилдером

Он заметил девушку со стеклянной банкой, полной монет. Но она разбила его сердце, когда сказала ему это! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это правдивая история. Пару дней назад я стоял в очереди в банке. За мной стояла молодая девушка (студентка) со стеклянной банкой, наполненной на треть монетами. Я сказал ей, что она должна подождать, пока банка будет полностью заполнена, прежде чем обменивать деньги. Она смущенно улыбнулась и сказала, что у нее нет больше никаких денег, кроме этих и она должна обналичить их сейчас (там, вероятно, было около $50). Я вспомнил, свои бедные студенческие годы и понимающе улыбнулся. Когда я подошел к кассиру, я сказал ей, чтобы она перевела 50 $с моего счета и когда девушка подойдет к ней обменивать монеты, убедиться, что мои 50$ будут зачислены на ее счет. Кассирша спросила меня: «Зачем Вам это? Вы ее знаете?».
Я ответил, что я ее не знаю. Но, мне показалось, она нуждается в деньгах больше, чем я, и я просто «плачу вперед». Кассир сказал мне, что это одна из самых приятных вещей, которые она когда-либо видела. Я чувствовал себя хорошо. И я тайно попросил нашего Небесного Отца благословить этих молодых девушек и себя, потому что у меня тоже есть счета.
Сегодня, в конце рабочей недели, мой последний клиент дал ответ на мою молитву. Их чек за ужин составил 49$, но они выдали мне 50 $ сверху, то есть ту же сумму, что я дал девушке ранее на этой неделе! Они оставили мне, не обычные 18% — 20% чаевых, а все 100%! Кто-то тоже «заплатил вперед» и это вернулось ко мне! Карма! Я чувствовал себя счастливым! Помните, «платите вперед» в конечном итоге все вернется к вам! У каждого есть удивительная неделя впереди!
Карельские вести: последние новости
Ее муж сидел рядом с ней, когда она кричала в агонии. Но медсестра была в шоке, когда муж сказал об этом! Сергий Радонежский: история и традиции дня величайшего русского подвижника Как подобрать растения для сада: основы дизайна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович на фото сравнили с бодибилдером21
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин4
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме8
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы14
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение