Сын топ-менеджера погиб под винтом катера

Сын исполнительного директора компании Aon Пола Финнета погиб в Греции, попав под винт катера. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, 53-летний топ-менеджер проводил отпуск с семьёй в Греции.

В один из дней они арендовали катер и отправились в плавание к острову Паксос. 15-летний Тоби Финнет сидел на корме, но из-за сильной качки упал в воду. Отец вытащил сына, отвез к врачам в ближайшем порту, но они лишь констатировали смерть подростка.

The Sun уточняет, что после смерти сына Пола Финнета задержали по подозрению в небрежном вождении, но позже его освободили. Правоохранители сочли, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.

Финнет живет в Хьюстоне (штат Техас, США), куда он переехал из Англии. Он забрал детей на летние каникулы у их матери, с которой он разведен. У топ-менеджера осталось два сына.