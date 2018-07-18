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Сын топ-менеджера погиб под винтом катера
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Сын топ-менеджера погиб под винтом катера 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Сын исполнительного директора компании Aon Пола Финнета погиб в Греции, попав под винт катера. Об этом сообщает Independent.
По данным издания, 53-летний топ-менеджер проводил отпуск с семьёй в Греции.
В один из дней они арендовали катер и отправились в плавание к острову Паксос. 15-летний Тоби Финнет сидел на корме, но из-за сильной качки упал в воду. Отец вытащил сына, отвез к врачам в ближайшем порту, но они лишь констатировали смерть подростка.
The Sun уточняет, что после смерти сына Пола Финнета задержали по подозрению в небрежном вождении, но позже его освободили. Правоохранители сочли, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.
Финнет живет в Хьюстоне (штат Техас, США), куда он переехал из Англии. Он забрал детей на летние каникулы у их матери, с которой он разведен. У топ-менеджера осталось два сына.
Женский форум  Ещё 3 источника 
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