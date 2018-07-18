Безалкогольное пиво за рулем: Пить или не пить

Сразу скажем, что мы против употребления любого пива (алкогольного или безалкогольного) за рулем. Но бывают ситуации, когда от компании отрываться не хочется, а уезжать потом надо. Что делать? Раньше предлагали пить квас, но в квасе есть алкоголь, около 1,5%. Теперь предлагают пить безалкогольное пиво.

Уберите спирт

Реклама утверждает, что за руль можно садиться прямо с бутылкой безалкогольного пива. Но так ли это на самом деле? Ведь если посмотреть на состав, то и у алкогольного, и у безалкогольного пива он практически одинаковый, просто из безалкогольного убирают спирт. Обычно спирт или выпаривают, или пропускают пиво через специальный фильтр, или подавляют брожение.

Вообще говоря, совсем избавиться от спирта невозможно, поэтому даже в безалкогольном пиве есть алкогольные обороты. Обычно не более 0,5%, то есть примерно в три раза меньше, чем в квасе. После банки безалкогольного пива уровень алкоголя в крови будет в среднем около 0,04 промилле. Такой уровень алкоголя не заметит даже полицейский алкотестер. Вот две банки прибор уже может зафиксировать (хотя не со 100-процентной вероятностью).

Напомню, что допустимый уровень алкоголя в крови — 0,35 промилле (в выдыхаемом воздухе — 0,16 промилле). Таким образом — в теории — можно выпить два литра безалкогольного пива, сесть за руль и даже если полицейский остановит и вы дыхнете в трубочку, прав вас не лишат.

Если же полицейский, почуяв запах пива (а запах от безалькогольного пива почти такой же как и от алкогольного) предложит пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, не отказывайтесь — во-первых, за отказ сразу лишают прав, а, во-вторых, вы можете быть уверенным, что алкоголя в крови будет не больше допустимой нормы.

15 минут на выветривание

Британские ученые ставили эксперимент со студентами, которые пили безалкогольное пиво и дышали в трубочку. Результаты были таковы, что даже тот незначительный алкоголь, который содержится в одной банке безалкогольного пива полностью выветривается через 15 минут.

Иными словами, пока вы не спеша пьете вторую банку пива, алкоголь от первой уже выветривается. Конечно, если выпить сразу много, то эффект от каждой следующей порции будет накладываться на эффект от предыдущей, но в реальной жизни, если нет цели напиться, человек пьет постепенно в течение 2-3 часов, и этого времени достаточно, чтобы уровень алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе не поднимался выше нормы.

Из всего этого следует вывод, что реклама не врет — пить безалкогольное пиво за рулем действительно можно!

Темная сторона светлого

А теперь несколько слов про обычное пиво. Эксперименты показывают, что, выпив одну бутылку светлого некрепкого пива, здоровый крепкий мужчина весом около 80 кг по закону будет все ещё трезв, а вот две бутылки уже могут лишить прав и облегчить кошелек на добрые 30 000 рублей. Крепкое пиво — извините за каламбур — крепче, так что для того, чтобы полицейский алкотестер показал превышение нормы, может быть достаточно одной выпитой бутылки. Что касается женщин, то для них может быть опасно даже светлое пиво.

Впрочем, несмотря на эксперименты и теоретические расчеты, не нужно забывать про индивидуальные особенности организма: у кого-то в принципе непереносимость к алкоголю, и он пьянеет уже от бутылочки в 0,33 литра.