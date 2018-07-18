Хлои Кардашьян переборщила с автозагаром. Да, это плохо! 

Для многих девушек спрей-автозагар — must-have в любое время года, а летом особенно. И Хлои Кардашьян (34) не исключение. Звезда любит шоколадный оттенок кожи и активно пользуется специальными средствами. Казалось бы, Хлои уже давно приноровилась к автозагару и может наносить его даже с закрытыми глазами. Но последние публикации доказывают, что не всегда все идет гладко: на недавнем фото звезды белые руки на фоне загорелого тела выглядят, мягко говоря, странно. Похоже, это провал.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hloi-kardashyan-pereborshhila-s-avtozagarom-da-eto-ploho/