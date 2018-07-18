Ещё
Хлои Кардашьян переборщила с автозагаром. Да, это плохо!
Далее:
Читайте также:
Ещё
Семенович на фото сравнили с бодибилдером
Семенович на фото сравнили с бодибилдером

Хлои Кардашьян переборщила с автозагаром. Да, это плохо! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Для многих девушек спрей-автозагар — must-have в любое время года, а летом особенно. И Хлои Кардашьян (34) не исключение. Звезда любит шоколадный оттенок кожи и активно пользуется специальными средствами. Казалось бы, Хлои уже давно приноровилась к автозагару и может наносить его даже с закрытыми глазами. Но последние публикации доказывают, что не всегда все идет гладко: на недавнем фото звезды белые руки на фоне загорелого тела выглядят, мягко говоря, странно. Похоже, это провал.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hloi-kardashyan-pereborshhila-s-avtozagarom-da-eto-ploho/
Peopletalk: последние новости
Агата Муцениеце сменила имидж! Смотри фото Что Хейли Болдуин думает о татуировке Бибера в честь Селены Гомес? Фанаты Джастина Бибера требуют его вернуть усы, но Хейли против!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семенович на фото сравнили с бодибилдером20
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин3
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме8
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера5
«Постарела!»: фанаты Сати Казановой разочарованы14
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение