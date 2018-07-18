В Зауралье пьяный отец угрожал убийством дочери

Прокуратура Кетовского района завершила проверку по информации об угрозе убийством отцом в отношении несовершеннолетней девочки. Стражам закона стало известно, что глава семьи, будучи навеселе, громко ругался на свою 16-летнюю дочь, замахивался на нее кулаками и даже угрожал убить. Девушка испугалась, что отец может осуществить свои угрозы, так как был агрессивно настроен и предпринимал конкретные действия для осуществления своей угрозы. Отношения подростка с родителем были натянутые. Ссору родственников слышали соседи. Однако, что стало причиной столь бурного выяснения отношений — неизвестно.

По информации прокуратуры Зауралья, судебной коллегией по гражданским делам Курганского областного суда в пользу девочки взыскано пять тысяч рублей.

Исполнительный лист для организации принудительного исполнения решения суда по указанному гражданскому делу уже направлен в районный отдел СП УФССП России по Курганской области.