Фильм «Паранормальное». «Бермудский треугольник» потусторонних реальностей

Ужасы, фантастика, мистика, триллер — похоже, даже сами режиссеры не могли точно определить жанр, в котором они сняли фильм, суперпремьера которого состоится завтра — 19 июля, ровно в 19.00 в кинотеатре «Синема5» ТЦ «Север». Так что, у зрителей будет возможность самим определить, что же такое это «Паранормальное»…

Кстати, название фильма не совсем соответствует оригиналу. Если быть точнее, это «Бесконечное». И тогда всё сразу становится понятнее и еще страшнее.

Два режиссера, которые уже явили миру несколько своих работ в жанре «хоррор» — Джастин Бенсон Аарон Мурхед — решили пойти дальше и запустили практически цикличное производство: они и режиссеры, и авторы сценария, и исполнители главных ролей в своем новом детище. И со своей задачей они справились. Сразу хочу предупредить: любителям экранных оборотней-мутантов, пожирающих всё и вся, в зале делать нечего, для них это будет слишком сложно. А вот тем, кто предпочитает нечто не банальное, требующее размышлений и живых человеческих эмоций, «Паранормальное» явно придется по вкусу.

Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света, куда попали после гибели своих родителей. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так, что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

Именно тут они узнают жуткие подробности о «временных петлях», угодив куда, несчастный уже не имеет способа выбраться. Только вот срок у этих петель у всех разный: месяц, две недели, три часа. Можете себе представить весь ужас отведенной ему пятисекундной жизни, которые пленник должен переживать вновь и вновь?! Вот когда приходит понимание, что «вечная жизнь», которую славят члены секты, гораздо страшнее смерти!

Вам предстоит провести почти два часа в невероятном напряжении, когда каждый кадр каждый звук фильма наполнен таинственным ужасом, ведь неизвестное, непонятное, необъяснимое всегда пугает. И найти объяснения всему этому зрителю нужно самостоятельно. Первые поклонники жанра смогут в этом убедиться уже завтра.