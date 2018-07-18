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В Югре стартует окружной конкурс на лучший журналистский материал
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В Югре стартует окружной конкурс на лучший журналистский материал 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В округе стартует конкурс журналистского мастерства «Югра Молодежная». Об этом сообщил Департамент общественных и внешних связей.
Конкурс на лучший журналистский материал социальной тематики приглашает для участия учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, а также студентов автономного округа.
Участники конкурса представляют работы по следующим темам: «Талант без границ» — материалы, раскрывающие творческий, спортивный, интеллектуальный потенциал подрастающего поколения; «Скажи зависимости: „Нет!“ — материалы, направленные на профилактику табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости; „Дружить по-югорски“ — материалы, посвященные теме гармонизации межнациональных отношений, профилактики этнического и религиозного экстремизма, укрепления общегражданской солидарности молодежи; „Просто любить Россию“ — материалы по формированию патриотического сознания, гражданского долга; „Особенное детство“ — материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития.
Конкурс проводится по номинациям „Лучший видеоролик“, „Лучший печатный материал“, „Лучший сценарий“, „Лучшая фотография (серия фотографий)“, „Лучший плакат“.
На конкурс принимаются работы, опубликованные в школьных, студенческих печатных и сетевых изданиях и иных средствах массовой информации за период с 1 декабря 2017 года по 1 декабря 2018 года.
Материалы принимаются на сайте www.ugramediaperson.ru с 1 июля по 1 декабря 2018 года. Участникам конкурса необходимо заполнить заявку в электронном виде на сайте www.ugramediaperson.ru с приложением конкурсных работ
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