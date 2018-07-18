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Волин рассказал, каких журналистов можно будет заменить роботами
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Волин рассказал, каких журналистов можно будет заменить роботами 

РИА Новости 1 час назад
ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Роботы в будущем могут заменить собой «плохих» журналистов, у которых нет чувства юмора, личного отношения и умения интересно рассказывать истории, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
"Может ли робот вытеснить человека, может ли робот заменить журналиста? Плохого — может. Хорошего — нет. У робота нет чувства юмора, у робота нет личного отношения, робот не умеет красиво и интересно рассказать историю. Поэтому, если вы журналист без чувства юмора, который не умеет хорошо рассказать историю и вкусно преподнести материал — то робот, вне всякого сомнения, как некий агрегатор новостей, уже распространяющихся в интернете, может вас вытеснить", — сказал Волин в среду на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
По словам замглавы Минкомсвязи, если журналист умеет «интересно брать интервью», находить правильные вопросы, «все это хорошо упаковывать и рассказывать», то искусственный интеллект для него будет не помехой, а помощником.
Он также отметил, что «ряд функционала» некоторых профессий в будущем может перейти к роботам, однако «умный человек конкуренцию роботу никогда не проиграет».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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