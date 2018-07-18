Автозагар подкачал: в сети смеются над Хлое Кардашьян

Вчерашний день Хлое Кардашьян провела со своей сестрой Ким и ее дочерью Норд. Звездная семейка отправилась в боулинг-клуб, который находится в Калифорнии. Там-то знаменитых сестер и подловили папарацци.

Снимки Хлое Кардашьян рассмешили интернет-пользователей. Дело в том, что знаменитая блондинка стала жертвой косметического средства. Фолловеры звезды заметили, что ее руки намного светлее тела и сделали вывод: Хлое переборщила с автозагаром. Ей бы стоило взять пример с Кайли Дженнер, которая в последнее время стала проповедовать культ натуральности и даже отказалась от филлеров в губах.

Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян

Кстати, на свежих фото Хлое заметны результаты ее тренировок. Звезда реалити-шоу сбросила после родов около 15 кг и стала выглядеть лучше.

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Накануне родов Хлое узнала, что бойфренд ей изменял с танцовщицей Лани Блэр, однако простила его.