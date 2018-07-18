Война и мир Лены с Донецка

Она позвонила на горячую линию «Аиста на крыше». Представилась коротко: «Лена с Донецка». Рассказала, что их семья пережила бомбежки в Донецке, её ребенок до сих пор не может выйти из круга тревоги, страдает накатывающими приступами страха и паническими атаками. В конце разговора добавила: — Мы всегда жили без политики, занимались семьёй, растили детей, строили планы. И теперь я хочу одного — вернуться к прежней нормальной жизни. Иногда, если меня об этом спрашивают, отвечаю, что я не за тех и не за других. Люди возмущаются: «Так нельзя!» Но я отвечаю: нельзя так, как сейчас… Было ясно — она опасается, что российские журналисты не поймут, как это быть «ни за кого»?! Но мы поняли. И теперь рассказываем историю Лены с Донецка. Надо полагать, эта история — далеко не самая страшная из тех, что могут поведать жители ДНР. Но она очень честная…

Блицкриг по-украински

Возможно, в мае 2014-го кто-то в Донецке уже чувствовал, ждал, что не сегодня завтра начнётся война, но в семье Лены об этом не говорили. В детском саду, куда ходил Ваня, 24-го числа предстоял выпускной бал, и мальчик по вечерам грустил, что придётся расстаться с «дружной детсадовской семейкой»… Маленькая Виталинка, которую за лукавство и умение в два с половиной года «командовать» взрослыми близкие ласково называли Жучкой, мечтала о новой коляске для куклы… Папа Олег и мама Лена прикидывали, какой дом можно будет купить, продав однокомнатную квартиру, в которой было хоть и тесновато, но зато несказанно хорошо… В общем, всё было как всегда. До того телефонного звонка, что раздался 23 мая. Подумав, что это кум Денис, уже несколько дней не отвечавший на вопрос, где находится, звонит, чтобы сообщить: «У меня всё о‘кей», — Лена спокойно взяла трубку. И в этот момент в её жизнь вошла война… Дениса, погибшего в первые же часы военных действий, хоронили 26-го, как раз в то время, когда шёл бой за аэропорт. Рано утром, сидя в автобусе, двигавшемся в сторону кладбища, Лена всё ещё не могла поверить, что это происходит на самом деле. В небе что-то надрывно гудело, но не успевшие перестроиться на военный лад люди не догадывались, что это — штурмовики и вертолёты, которые к 11 часам нанесут авиаудар… То, что подобное возможно, ещё просто не укладывалось в голове — такого просто не могло быть! Жители Донецка вели себя как обычно, на магазинных полках лежали те же, что и всегда, продукты, и даже детсадовский выпускной прошёл точь-в-точь по в сценарию. Единственное, что не вязалось с укладом привычной жизни, –перестрелки, которые уже третий день не прекращались возле здания СБУ — Службы безопасности Украины, неподалёку от которого находился их дом. К тому же поползли слухи, что город переведут на военное положение и выезд из него будет запрещён. В то, что война затянется, конечно, не верилось, но Ваня день ото дня всё чаще плакал, особенно когда начинали жалобно позванивать оконные стёкла. Виталинка, совсем не понимающая, что происходит, успокаивала брата: — Не бойся, это просто гром гремит! Но возникшая в Ленином мозгу мысль: надо увозить детей! — с каждым часом крепла и заставляла перебирать в памяти знакомых, у которых можно ненадолго укрыться.

В ожидании скорых перемен

Родственники в Запорожье, согласившиеся принять Лену с детьми, претензий по поводу тесноты и беспокойства, возникших в их маленькой двухкомнатной квартирке, не высказывали. Понимали — дети есть дети, заставить их молча сидеть по углам просто невозможно, значит, надо потерпеть — война скоро закончится, и гости вернутся домой. В тревоге и надежде, что вот-вот жизнь вернётся на круги своя, Лена ночи напролёт отслеживала сообщения на новостных лентах. В Донецке оставались подруга, тётя, несколько очень близких знакомых и главное — муж, который каждое утро говорил по телефону: «Не волнуйся. Всё в порядке». Она сердцем чуяла: обманывает, успокаивает. Но как же хотелось верить в то, что уж сегодня-то кошмару придёт конец!.. В один из дней, привычно набрав номер Олега, Лена услышала звон сыпавшихся стёкол, пронзительный вой летящего снаряда, раздирающий барабанные перепонки грохот взрыва. Что говорил муж, разобрать в таком аду было просто невозможно. Он её тоже практически не слышал, поэтому, прокричав: «Приезжай!» — Лена нажала на отбой. Даже понимая, что страшно пугает Ваню с Виталиной, она не смогла побороть рыданий. Осознание собственного бессилия, невозможности помочь близкому человеку, который мог погибнуть в любую секунду, прорвало плотину долго сдерживаемых слёз. Ещё страшнее было оттого, что их дом находился на территории больницы, и значит, рвущиеся рядом с ним снаряды летели в беспомощных больных людей, многих из которых она, работая до войны в приёмном покое, знала в лицо… Муж приехал. Сняли квартиру. Но жизнь не налаживалась — в городе не было работы. Оставалось лишь ехать на шабашку в Краснодар, куда Олега звал старый знакомый. Тормозило одно — ещё когда только решили пожениться, договорились всегда быть вместе, потому что когда врозь — это уже не семья. Много говорили, думали. И однажды, в середине октября, Лена решила: — Поезжай. Нам не на кого рассчитывать и больше нечего терять. Сегодня главное — выжить…

Где-то есть город…

Когда зимой 2015-го объявили перемирие, Лена решила вернуться из Запорожья в Донецк. По дороге домой думала: самое страшное позади. И снова ошиблась… В первую же ночь начался чудовищный обстрел, каких не бывало с августа. Окна ходили ходуном, дом вибрировал, от взрывов закладывало уши. Уложив детей в кровать одетыми, она начала на всякий случай собирать «дежурную» сумку. Складывала документы, детское бельишко, мелочи, без которых невозможно обойтись. Дети не плакали, но и не засыпали. В какой-то момент Ваня приподнял голову с подушки: — Мама, хочу в туалет. Толком не зная, как следует вести себя при обстрелах, Лена сказала: — Ползи… И видя, как сын неумело, но очень старательно передвигается по полу на животе, поняла: оставаться тут нельзя. Завтра же поедем к свекрови в Макеевку. Макеевку, находящуюся вблизи российской границы, не обстреливали. Взрывы были слышны, но, начиная привыкать к войне, люди почти не обращали на них внимания. О войне, конечно, говорили все и везде, однако захватившего Донецк ощущения неминуемой беды тут не чувствовалось. Дети, понемногу успокаиваясь, начали проситься домой — им очень не хватало любимых игрушек. Приехав к свекрови фактически без вещей и уже уверившись, что конца-краю этому кошмару не предвидится, Лена решила на свой страх и риск съездить в Донецк, забрать самое необходимое. Приехала. Увидела серый, словно замерший, город. Людей, разговаривающих почему-то исключительно шёпотом. Пустой больничный двор, где еще совсем недавно бегали медсестрички, курили врачи, прогуливались с посетителями больные. Зашла в квартиру. Осмотрелась — те же обои, та же мебель, те же чашки с тарелками в сушилке. Но это уже не было домом, куда хотелось бы вернуться. В голове мелькнула мысль: лучше б уж эту квартиру разбомбили, чтоб от неё ничего не осталось, — оборвалась бы последняя ниточка, привязывающая её к городу, где когда-то была счастлива. Поняв, что не возвратится сюда никогда, 12 марта Лена с детьми поехала к мужу в Краснодар.

Жизнь в реальном мире

Всё начинали с нуля. Оформляли документы. Обустраивались в съёмной квартире. Искали работу. Обзаводились знакомыми. Дни летели, постепенно заменяя болезненные воспоминания мыслями о насущных хлопотах. Теленовости старались при детях не смотреть, и Ваня с Виталиной с каждой неделей всё реже говорили о Донецке. Сын подружился с соседскими мальчишками, гонялся с ними по двору, играя в войнушку, в сентябре пошёл в школу. Жизнь, казалось, налаживалась, поставленные цели выглядели вполне достижимыми, настроение заметно улучшалось. И так — до той страшной грозы, что разразилась над Краснодаром 1 декабря 2015-го. Лена проснулась ночью не от громовых раскатов и не от прорезающих небо молний. Её разбудили тихие всхлипывания. Поджав колени к подбородку и укрывшись с головой одеялом, сын потихоньку плакал. Увидев подскочивших к нему маму с папой, запричитал в голос: — Сейчас прилетит и разорвёт и вас, и меня! Крепко обняв ребёнка, родители принялись уговаривать: — Мы далеко. Здесь нечего бояться. Мальчик, почувствовав родительское тепло, перестал плакать. И в этот момент после особенно сильного громового раската сработала сигнализация на всех припаркованных во дворе машинах. Побелев как полотно, мальчик закричал во весь голос: — Вы меня обманываете! Здесь опасно! Нас сейчас убьют! Ваню удалось успокоить лишь под утро… Придя с сыном на приём к принимавшему в поликлинике психологу, Лена надеялась на помощь, но случилось наоборот. Наклонившись к мальчику, «специалист» зловеще прошипела: — Ты должен понять, что твой дом разбомбили, возвращаться вам некуда! С этого момента панические атаки участились, усилились и достигли апогея в новогодние каникулы, когда весь город наполнился звуком разрывающихся петард… Пойти к хорошему платному психологу было не на что — семья не могла себе позволить платить по 500 рублей за каждый визит. Выручили тётя Рита и тётя Римма, работающие на телефоне доверия. О чём они говорили с Ваней, Лена точно не знает — объяснив сыну, что этим тётенькам можно рассказывать даже больше, чем маме, она выходила из комнаты, как только начиналась беседа. После каждого такого сеанса на Ванином столе появлялись рисунки — сначала танки, взрывы, снаряды. Потом — постепенно –нормальные для мальчишки «мирные» картинки… Сегодня у Вани с нервами всё в порядке. Виталинке в сентябре исполнится семь лет. Олег по-прежнему шабашит. Лена работает, жалеет, что не успела закончить в Донецке медицинский колледж. О войне старается не говорить. И когда её, этническую украинку, спрашивают: «Как же случилось, что парни из Киева, Львова или Харькова пошли убивать детей таких же, как они сами, украинцев?» — отвечает: — Я долго пыталась думать на эту тему и в конце концов поняла: мне этого не понять. Да я и не хочу этого понимать. Очень уж становится страшно…