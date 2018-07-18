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Замглавы Минкомсвязи: роботы в будущем смогут заменить только «плохих» журналистов
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Замглавы Минкомсвязи: роботы в будущем смогут заменить только «плохих» журналистов 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роботы в будущем смогут заменить журналистов, однако не всех, а только «плохих», с отсутствием чувства юмора. Такое мнение в среду высказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, выступая на Всероссийском образовательном молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
"Может ли робот заменить журналиста? Плохого может, хорошего нет. Если вы журналист без чувства юмора, который не умеет хорошо рассказать историю и вкусно преподносить материал, то робот, вне всякого сомнения, как некий агрегатор новостей, уже распространяющихся в интернете, может вас вытеснить".
По его словам, конкуренцию роботу умный профессионал никогда не проиграет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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