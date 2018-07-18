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Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт осудила «двойные стандарты» соцсетей
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Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт осудила «двойные стандарты» соцсетей 

Попкорн News 56 минут назад
Фото: Попкорн News
Звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт снялась в фотосессии для нового номера Harper’s Bazaar и в интервью изданию обсудила свое отношение к социальным сетям и их «двойным стандартам».
Вот что говорит 21-летняя актриса о своем отношении к соцсетям:
«Мы живем в эпоху, когда людей может оскорбить все, что угодно. Теперь я выбираю, в какие битвы ввязываться. Но, если это какая-то близкая мне тема, я буду о ней говорить. Я буду говорить, что не одобряю нашего президента, я буду говорить, что не одобряю тот факт, что в рекламах нижнего белья снимаются только супер-худые модели».
О двойных стандартах в социальных медиа:
«Звезды Instagram, у которых больше всего подписчиков — это стройные девушки с отличным прессом, длинными ногами, шелковистыми волосами, красивыми бровями. И людям нравится, когда я говорю, что это нормально — что у тебя нет 60-сантиметровой талии или что это нормально — когда у тебя прыщи. А потом те же самые люди идут и восхваляют звезд Instagram, у которых безупречно абсолютно все. Выберите уже, на чьей вы все-таки стороне?»
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