Звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт осудила «двойные стандарты» соцсетей

Звезда сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт снялась в фотосессии для нового номера Harper’s Bazaar и в интервью изданию обсудила свое отношение к социальным сетям и их «двойным стандартам».

Вот что говорит 21-летняя актриса о своем отношении к соцсетям:

«Мы живем в эпоху, когда людей может оскорбить все, что угодно. Теперь я выбираю, в какие битвы ввязываться. Но, если это какая-то близкая мне тема, я буду о ней говорить. Я буду говорить, что не одобряю нашего президента, я буду говорить, что не одобряю тот факт, что в рекламах нижнего белья снимаются только супер-худые модели».

О двойных стандартах в социальных медиа:

«Звезды Instagram, у которых больше всего подписчиков — это стройные девушки с отличным прессом, длинными ногами, шелковистыми волосами, красивыми бровями. И людям нравится, когда я говорю, что это нормально — что у тебя нет 60-сантиметровой талии или что это нормально — когда у тебя прыщи. А потом те же самые люди идут и восхваляют звезд Instagram, у которых безупречно абсолютно все. Выберите уже, на чьей вы все-таки стороне?»

попкорнnews