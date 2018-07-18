Его маленький брат увидел шокирующий текст сообщения от своего одноклассника.

Мой брат учится в 8-м классе, время гормонов, стресса и «романтики». Время, когда большинство из нас попадали в зависимость от противоположного пола, и это казалось нам величайшей проблемой в жизни.

Один из его друзей получил смс от мальчика в своем классе, в котором сообщал, что он хочет покончить с собой, а это никого не волнует, и он устал от одиночества. И вот как поступил мой брат, узнав об этом. Он не пошел к родителям этого мальчишки, чтобы предупредить их, вместо этого он начал активно искать этого мальчика и подружился с ним.

Они часами разговаривали и после того как все плохое было позади он позвонил родителям мальчика и они забрали его. Позже этот мальчишка позвонил ему и поблагодарил, сказав, что он очень сильно изменил его взгляды на жизнь. Мальчик сказал, как его зовут и сказал ему, что все, что он хотел — это немного заботы и что мой младший брат заставил его почувствовать себя новым человеком, и это было здорово иметь такого друга, который готов пройти долгий путь, чтобы просто убедиться, что он в безопасности.

Излишне говорить, что я очень горжусь своим братом и его действиями. Он очень смелый и я не мог даже мечтать о лучшем брате.