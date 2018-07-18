10 причин, по которым ты можешь провалить собеседование

Собеседование — всегда стрессовое событие для любого соискателя. Напряжение значительно усиливается, если человек длительное время находился в поиске и вдруг появляется вакансия, действительно интересная и подходящая ему по многим параметрам. Нервы на пределе, ведь процесс знакомства с потенциальным работодателем или его представителем имеет ряд особенностей и нюансов, которые необходимо учитывать для положительного результата. Недавно мы писали о том, как правильно отвечать на основные вопросы на собеседовании. Сегодня давай более детально обсудим причины, которые могут тебе помешать пройти данный этап.

Опоздание

Отвратительная привычка, которая может моментально испортить о тебе впечатление. Игнорируя часы, ты показываешь людям, что совсем не ценишь их время и не считаешь вашу встречу важной, а предприниматель или просто деловой человек, как никто другой, знает цену времени и никогда тебе этого не простит. Если по каким-то причинам ты куда-то опаздываешь (неважно, пробки ли это или поскользнулся и упал около подъезда), возьми за правило в таких случаях звонить, извиняться и предупреждать человека о вероятной задержке. Сам факт опоздания это не изменит, но отношение к тебе будет уже иное.

Плохой внешний вид Надевая грязную и мятую одежду на важную встречу, ты демонстрируешь всем, что абсолютно себя не уважаешь, а значит, и других тоже. Особенно это касается обуви: ты не представляешь, насколько отвратительно смотрятся замызганные, потертые, нечищеные ботинки, независимо от того, какой верх. Оправдания в стиле «в метро оттоптали ноги» оставь для кого-нибудь еще — на важных мероприятиях ты должен выглядеть достойно. Также стоит ознакомиться с дресс-кодом организации: где-то это классика, где-то — клетчатая рубашка и джинсы. Главное, чтобы одежда была уместной и в нормальном состоянии. Наверное, очевидно, но мы все же скажем, что тебе не следует экономить на прическе — для мужчины это один ключевых элементов образа. Если носишь растительность на лице, будь добр, ухаживай за ней, иначе она может сыграть с тобой злую шутку.

Критика прошлых мест работы

Это как минимум некрасиво. Даже если коллектив на прошлой работе состоял исключительно из сволочей, а начальник был самим исчадием ада, будь выше — не осуждай. Всегда можно сказать стандартную фразу о поиске новых перспектив или профессиональных разногласиях с руководством, несходстве сфер интересов. Любой грамотный деловой ответ будет лучше, чем поливание грязью бывших коллег.

Частая смена работы

Никто не любит «прыгунов». Работодателю гораздо выгоднее заключать трудовой договор с долгосрочной перспективой. Пока сотрудник освоится на новом месте, пока пройдет какое-то обучение (если таковое имеется), пока он начнет приносить ощутимые результаты, организация несет необходимые убытки в виде времени, финансов, нервов и прочего, которые не всегда окупаются. Также это показатель несерьезности соискателя, который, скорее всего, сам даже не представляет, чего хочет, вот и «прыгает» с места на место. Сразу добавим, что ситуации бывают разные: например, человек еще совсем молод, пробует себя в разных начинаниях. Но в таком случае необходимо откровенно поговорить с работодателем и объяснить ему ситуацию.

Неумение обосновать свою необходимость компании

Дело в том, что соискатель не всегда знает, какая информация о нем интересна руководителю, поэтому он начинает рассказ чуть ли не с самого детства о своих всевозможных достижениях, успехах, увлечениях, оценках в дипломе и т.п. Тебе следует понимать, что того, кто тебя собеседует, интересует прежде всего факт, способен ли ты решать задачи, оглашенные в описании вакансии, или нет, а также твоя адекватность и надежность как человека. Поэтому тебе необходимо убедить работодателя, что именно ты заслуживаешь эту должность по таким-то причинам. Все. Ну, еще добавить пару деталей о себе, если спросят. Но не более.

Непонимание специфики работы и обязанностей

Куда пришел? Зачем? Непонятно. Если ты не знаешь ни сферы этой деятельности, ни особенностей работы, не соответствуешь требованиям, естественно, получишь отказ — это ведь очевидно. Прежде чем идти на собеседование, не ленись — почитай о компании, об ее успехах в профессиональной деятельности, об ее особенностях, о корпоративной культуре и миссии. Чем больше ты будешь знать, тем больше у тебя шансов получить желаемую должность.

Самодовольство

Как думаешь, если продемонстрировать работодателю, что ты умнее его, компетентнее во многих вопросах, он возьмет тебя на работу? Нет, и еще раз нет. Мы не имеем в виду, что надо вести себя как серая мышь, но и не надо наглеть. Даже если ты понимаешь, что действительно умнее потенциального начальника и можешь сделать гораздо больше для компании, чем было изначально заявлено, не пускай пыль в глаза — спокойно расскажи, что бы ты мог сделать и как. Работодатель прежде всего твой партнер в этом проекте — вот и общайся с ним как с партнером. Отдельно отметим, что на собеседовании неприемлемо перебивать, вести себя слишком вольно, принимать телефонные звонки (сколько раз уже было сказано, что перед деловой встречей телефон лучше вообще выключить).

Ложь или сокрытие информации

Серьезно? Ты правда думаешь что-то утаить? В наше-то время, когда на каждого человека в сети есть подробное досье? Сейчас навести справку о ком-либо ничего не стоит, и будь уверен, твой работодатель наверняка подготовился к вашей встрече. Если в самом начале сотрудничества тебя поймают на какой-либо лжи, считай, что получил красную карточку в этой организации. Кроме того, а зачем лукавить? Если есть сложные, неоднозначные моменты из прошлой деятельности, прояви мужество, скажи о них прямо — грамотный работодатель это точно оценит по достоинству.

Незаинтересованность

Если результат собеседования для тебя не важен, это почувствуют все. Но и наоборот: если будешь изо всех сил млеть и стараться угодить, тоже навряд ли понравишься. Научись быть гибким: задавай вопросы, искренне интересуйся компанией и работой, но не перегибай.

Отсутствие харизмы

Довольно неоднозначный пункт, но вполне имеет место быть. Понимаешь, поведение людей на собеседовании довольно стандартно: либо крайняя скованность во всем с очень серьезным лицом, либо лихорадочное возбуждение, слабо уместное в деловой среде. Ты смотрел французскую комедию «1+1» 2011 года? По сюжету, в самом начале фильма аристократ, прикованный к инвалидному креслу, ищет себе помощника и устраивает полноценное собеседование для соискателей. Разумеется, мы не утверждаем, что для успеха необходимо вести себя как второй главный герой Дрисс, но тем не менее обрати внимание на его энергетику, на его настрой. Фильм фильмом, но если ты сможешь правильно выделиться перед работодателем, твои шансы на успех значительно возрастут.