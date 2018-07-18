В Ярославле начал расползаться после ремонта двор в бразильском стиле

Двор покрасили в цвета бразильского флага

— Это халтура! — кричат ярославские общественники, глядя на ремонт двора у дома №57 по улице Володарского. Этот двор прославился в Ярославле тем, что рабочие во время ремонта раскрасили его в цвета бразильского флага. Само благоустройство делали по программе «Решаем вместе» во время Чемпионата Мира по футболу FIFA.

Но халтура вылезла быстро

Подрядчик тогда объяснил, что дело не в футболе, а в ярких цветах, которые восполняют нехватку зелени в ярославских дворах. Но красота длилась недолго.

— Во дворе стоят лужи. На парковочной площадке они занимают всё пространство. А всё из-за стандартного нарушения наших подрядчиков — не выведена разуклонка асфальта, — считает общественник Андрей Трифонов . — Бордюрный камень прокрашен неравномерно, и местами краска уже отваливается. А металлические заборчики покрашены краской по железу без грунтовки, сварные места не прокрашены.

Лужи после дождя никуда не уходят

Ещё одна претензия у ярославцев к укладке грунта на откосе при въезде во двор. Земля здесь уложена на песок без геосетки и основы. И она уже начала сползать.

— Несколько дождей, и грунт смоет, — уверен Андрей Трифф.

Дождями уже вымывает неграмотно уложенный грунт

Как уточнил 76.ru в проектном офисе программы «Решаем вместе», подрядчика ещё можно заставить переделать этот двор.

— Проекты с «косяками» принимать не будем. Если есть нарушения, несоответствие проектно-сметной документации подрядчик должен будет все устранить до подписания актов. Ещё бывают ошибки проекта, не всегда виноват подрядчик, — рассказывает руководитель проектного офиса программы Евгений Чуркин

А так выглядит новенький забор

Жители Ярославля всё чаще замечают, что ремонт дворов по этой губернаторской программе выходит им боком. Так, в одном из отремонтированных дворов благоустройство больно ударило по голове: там на мужчину свалилась сушилка для белья.