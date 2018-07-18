Бородина недовольна

Ксеня Бородина имеет квартиру в столице, но после второго замужества она приняла решение переехать в пригород. Особняк в элитном поселке Ксения с мужем арендовали. Жизнь в большом доме с собственным двором супругам понравилась, и они решили приобрести загородную недвижимость.

Поиски долгое время оставались безрезультатными. Рассматриваемые варианты Ксению не устраивали. Как итог, семья выкупила особняк, который они арендовали. Кадры начатого ведущей ремонта опубликовал Starhit . Журналисты указали и стоимость такой покупки — 18, 5 млн рублей. Ксению это возмутило. На странице журнала в социальных сетях она дала понять, что покупка обошлась ей намного дороже.

«18 миллионов? Тогда к кому обратиться, чтобы остальные вернули».

Подписчики парировали Бородиной, отметив, что не ожидали от нее подобного китча. Ксения стала оправдываться. Она объяснила, что не любит, когда публикуют информацию, взятую из головы.

Между тем, ремонт в коттедже уже идет. Ксения успела столкнуться с первыми трудностями, ей пришлось поменять бригаду рабочих.

Знаете, когда ты на последних неделях беременности, все тебя постоянно спрашивают, когда роды?))) Вот ощущаю себя также, каждый норовит спросить, ну когда же переезд))) ох, да мы уже готовы матрасы кинуть и там остаться ночевать))) осталось чуток🙆‍♀️хотя переезд это каждый раз хуже пожара, но тут нам совсем не страшно! Мы так соскучились по дому, так хотим скорее заехать, что уже терпение лопается. Ждём Италию, которая ооооочень медленно идёт, но идёт. Я так рада, что строители попались золотые и не по цене, а по качеству, тфу, тфу. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными строителями, что теперь понимаем как важно найти хороших и добросовестных рабочих! Вообщем как только, так сразу. А пока каждый день бегаем на стройку, этот период в стройке считается самым сложным, но по мне самый приятный🙌🤪

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

17 Июл 2018 в 12:57 PDT На данный момент видно, что стены в комнатах окрашены в белый цвет, столешницу на кухне заменили мраморной. Сама ведущая отмечает, что готова уже сейчас вернуться в свой дом и спать в еще пустых комнатах прямо на матрасах.