Хотим развидеть. Дрейк на свидании с… Блэк Чайной?

У Дрейка (31) впечатляющий список покоренных женских сердечек — канадский рэпер встречался с Рианной (30), Ники Минаж (35), Дженнифер Лопес (48) и другими звездными красотками. А теперь таблоиды заподозрили его в романе с Блэк Чайной (30)!

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Их заметили в ночном клубе в Голливуде. По словам очевидцев, они флиртовали в VIP-зоне и отлично проводили время. Ушли, правда, не вместе — в 5 утра уехал Дрейк, а только потом Блэк.

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Кстати, в 2010 году Дрейк выпустил песню Miss Me, в которой есть строчка про Чайну: «Позвоните Королю алмазов и скажите Чайне, что это стоило бы борьбы». Тогда девушка, кстати, опубликовала фото в белье, отметила Дрейка и подписала: «Скучай по мне…».

https://www.youtube.com/watch?v=TRLSQDCkcaA

У фанатов только один вопрос — а как же Кики? Напомним, в песне In My Feelings с нового альбома Дрейк поет: «Кики, ты меня любишь? Ты уже едешь?» Поклонникам удалось выяснить, что это прозвище девушки по имени Кешиа Шанте, с которой Дрейк встречался в Торонто несколько лет назад, и в Сети заговорили о примирении пары.

https://www.youtube.com/watch?v=e8XTykBPMR8

Но, похоже, возвращаться к экс-подружке рэпер не намерен.

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