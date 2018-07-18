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Хотим развидеть. Дрейк на свидании с… Блэк Чайной?
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Хотим развидеть. Дрейк на свидании с… Блэк Чайной? 

Peopletalk 47 минут назад
Фото: Peopletalk
У Дрейка (31) впечатляющий список покоренных женских сердечек — канадский рэпер встречался с Рианной (30), Ники Минаж (35), Дженнифер Лопес (48) и другими звездными красотками. А теперь таблоиды заподозрили его в романе с Блэк Чайной (30)!
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Их заметили в ночном клубе в Голливуде. По словам очевидцев, они флиртовали в VIP-зоне и отлично проводили время. Ушли, правда, не вместе — в 5 утра уехал Дрейк, а только потом Блэк.
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Кстати, в 2010 году Дрейк выпустил песню Miss Me, в которой есть строчка про Чайну: «Позвоните Королю алмазов и скажите Чайне, что это стоило бы борьбы». Тогда девушка, кстати, опубликовала фото в белье, отметила Дрейка и подписала: «Скучай по мне…».
https://www.youtube.com/watch?v=TRLSQDCkcaA
У фанатов только один вопрос — а как же Кики? Напомним, в песне In My Feelings с нового альбома Дрейк поет: «Кики, ты меня любишь? Ты уже едешь?» Поклонникам удалось выяснить, что это прозвище девушки по имени Кешиа Шанте, с которой Дрейк встречался в Торонто несколько лет назад, и в Сети заговорили о примирении пары.
https://www.youtube.com/watch?v=e8XTykBPMR8
Но, похоже, возвращаться к экс-подружке рэпер не намерен.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-razvidet-drejk-na-svidanii-s-blejk-chajnoj/
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