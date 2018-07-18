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Челябинскую красавицу погубили из-за машины
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Челябинскую красавицу погубили из-за машины 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
24-летная миссис Челябинской области-2016 погибла от рук мужчины при попытке продать машину.
Ксения Мецгер встретилась с потенциальным покупателем вечером в Кизильском районе, чтобы заключить сделку по продаже своего подержанного автомобиля. Однако злоумышленник не намеревался покупать авто: он нанес девушке несколько смертельных ударов молотком и скрылся на ее машине.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина был обнаружен и задержан. «В настоящее время решается вопрос о мере пресечения», — заявили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.
Как сообщают местные СМИ, в 2016 году Ксения Мецгер получила титул «Миссис Челябинской области», а после вышла в финал конкурса красоты Missis World Russia.
Фото: Александр Витковский / Вконтакте
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