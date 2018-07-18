Студентка из Курска переехала жить в Дубай

И помогли ей в этом не связи и не богатство родителей. Media City узнал у Мери Хачикян, как ей удалось перебраться в ОАЭ и как она живет в этой стране. — Мери, расскажи немного о себе.

— Мне 20 лет. Родилась в Армении, но с трех лет живу в России. Я закончила 11 классов в школе № 27. В детстве увлекалась бально-спортивными танцами (перестала ходить, ибо мне стало скучно, да и была старше всех), затем достаточно долго посещала курсы «Основы дизайна и архитектуры» во Дворце пионеров. Я очень любила рисовать в детстве. Кажется, я перестала ходить из-за того, что не было времени совмещать школу и любимое дело. На данный момент я учусь в КГУ, на факультете журналистики, и сейчас у меня получается совмещать все успешнее.

— Как попала в Дубай?

— Это забавная история. Случилось все ровно год назад. Однажды листала ленту в Instagram и — о чудо! Увидела пост от аккаунта моей любимой компании, в которой мечтала работать. Они набирали персонал для работы в ОАЭ. Я сразу отправила резюме и практически сразу получила ответ, затем было собеседование. Я уволилась со своей прежней работы в GAS Coffee и прошла обучение в новой компании, которое длилось шесть недель в Москве. В итоге, я поработала в столице около четырех-пяти месяцев и в декабре улетела в долгожданную поездку. Здесь занимаюсь любимым делом. Я бариста уже три года. — Первые впечатления от ОАЭ?

— Жизнь там другая. Абсолютно. Большинство говорит на английском языке. Жила с коллегой в 20-25 минутах от центра города. Цены относительно зарплаты были невысокие. В рубли лучше их не переводить (смеется). Арабы глубоко верующие, спокойные и добрые люди. Конечно, везде есть плохие и хорошие. Но по большей части это улыбчивые и дружелюбные люди.

— Есть ли там какие-то ограничения для женщин?

— Честно говоря, не могу вспомнить ограничений для женщин, с которыми мне бы пришлось столкнуться. Кстати, возможно, потому что многие путают ОАЭ с Саудовской Аравией, где законы отличаются. Насколько мне известно, женщинам в СА только год назад разрешили водить автомобиль. В ОАЭ не все так жестко.

— Какие ожидания оправдались?

— Я не ждала ничего необычного от этой страны и от самого города. Понимала, что лечу совсем в другую культуру, менталитет.

— Что поражает?

— Залив, жара, пальмы, местные в кондурах и абайях. Да, необычно. Очень много дорогущих машин на дорогах. В вагоне метро нет машиниста. Весь Дубай очень чистый. Самое высокое здание в мире находится там же. В целом уровень жизни другой. — Ты говорила, что работаешь бариста. В чем разница между русскими и арабскими клиентами?

— Я думаю, что отличие в том, что местные более размеренные. Они приходят и сидят за чашкой кофе часами. А в России все на бегу и с собой. У некоторых местных дома стафф, как в кофейне. Кофе-машина, кофемолки и профессиональные девайсы (весы, темпер, разравниватель). Кстати, у некоторых гостей в России тоже есть чем похвастаться.

— Часто ли приходится сталкиваться с соотечественниками?

— Достаточно часто. Не всегда они ведут себя вежливо. Но всегда пытаются показать свой достаток. Если бы я не знала русский язык, то не стала бы говорить о них ничего плохого. В моллах кричат, обсуждают других… Конечно, многие туристы так себя ведут, думая, что их никто не понимает. Но в большинстве случаев, наши соотечественники искренне рады поездке в ОАЭ и часто улыбаются.

— Как обстоят дела с чаевыми?

— По-разному. В период распродаж (летом шесть недель, зимой около двух-трех) можно даже за два-три дня накопить на крутые кроссовки. А иногда и на мороженое не хватит.

В этом году Мери приезжала в отпуск домой. Но возвращаться в Россию в ближайшее время не планирует.

Текст: Катя Коренькова.

Фото: из личного архива Мери Хачикян.