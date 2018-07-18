Вегетарианство: от растительной диеты неандертальцев до «Диеты для маленькой планеты»

Конец XX — начало XXI века можно отметить как время стремительного роста интереса к вегетарианству во всем западном мире. Причиной этого можно назвать укрепление связей с восточными культурами, где вегетарианство является традиционным способом питания для существенной части населения, а также рост так называемых «болезней цивилизации», причины которых, по мнению многих исследователей, кроются в способе питания, навязанном человеку урбанизированным образом жизни, и превращением питания в отрасль промышленности. Кроме того, как никогда, возросла озабоченность человека состоянием экологии и будущим планеты, а также правами животных, которые служат пищей человеку.

XX век — время небывалой популярности вегетарианства

В целом, по данным исследований 2010 года, количество людей, отказавшихся от питания мясом, составляет 1,45 миллиарда человек и еще 75 миллионов стоят перед выбором вегетарианства. Это около 21,8% населения всего мира (данные Википедии). Впечатляющая цифра, не правда ли?

Конечно, такая цифра сложилась в основном благодаря большому количеству жителей восточных стран, где вегетарианское питание является традиционным для большой части населения. Так, в Китае около 5% населения исповедуют даосизм (а также вегетарианство), в Индии — около 40% населения придерживаются вегетарианской диеты в силу религиозных убеждений. Индия первой разработала и внедрила обязательную маркировку продуктов питания как вегетарианских и тех, в состав которых входят ингредиенты животного происхождения.

Обязательная маркировка продуктов в Индии, позволяющая отличить вегетарианские продукты (слева) от невегетарианских (справа). Фото с сайта en.wikipedia.org Однако и в западном мире количество людей, склоняющихся к вегетарианскому способу питания, стремительно растет. По данным опросов Харриса (США) приблизительно 5% американцев считают себя вегетарианцами — это около 16 млн человек. Из них приблизительно каждый десятый назвал себя веганом. В Британии количество вегетарианцев за последние 10 лет возросло на 360% — до полумиллиона человек. По данным той же Википедии, в России от 3 до 4% населения в той или иной мере отказываются от продуктов животного происхождения. В некоторых странах это число существенно меньше, однако есть тенденция к росту количества людей, ограничивающих потребление мяса.

Но даже если их число сравнительно невелико, вегетарианство на Западе — отнюдь не новое явление. На самом деле, антропологи считают, что наши древнейшие предки были в основном вегетарианцами и питались корнями, орехами, грибами. При этом ранее считалось, что неандертальцы питались преимущественно мясом. Однако в 2012 году антропологи, применяя новейшие методы исследования костей и других археологических находок, пришли к выводу, что большую часть рациона древнего человека составляли растения. Конечно, наши предки ели мясо от случая к случаю, но добыча мяса была опасной и трудоемкой. Основным же питанием неандертальцев были растения.

Анализ челюсти неандертальца показывает, что наши предки в большей мере питались растительной пищей. Фото с сайта nlo-mir.ru Это не значит, что люди не нуждались в мясе. Исследования 2012 года, основанные на изучении строения черепа древнего человека, показали, что, возможно, эволюция человека произошла исключительно благодаря высококалорийному рациону, который мог быть обеспечен именно мясом, а не растениями. Как сказал один антрополог, исследующий данный вопрос: «Я знаю, что это звучит ужасно для вегетарианцев, но именно мясо сделало нас людьми».

Четыре тысячи лет назад древние египтяне тоже сделали свой выбор питания не в пользу рыбы и мяса, а в пользу окультуренных злаков (пшеница, ячмень). Это может показаться странным, учитывая размещение Египетской цивилизации на берегах крупнейшей реки Нил. Но исследователи объясняют это религиозными причинами: коровы, овцы, свиньи и гуси считались священными животными в Древнем Египте. Древние египтяне не только употребляли мясо редко и в исключительных случаях, они также не одобряли ношение одежды из шкур и перьев животных.

Спустя тысячу лет в Древней Греции высокая культура и духовность эллинского общества также подтолкнула часть древних греков к отказу от мяса. Математик и философ Пифагор, чья теорема о равнобедренном треугольнике известна нам со школьной скамьи, вероятно, придерживался строжайшей вегетарианской диеты (сегодня его бы причислили к веганам). Пифагор стал автором философской концепции, которая уравнивала право на жизнь человека и животного. Человеческая этика, по Пифагору, не должна позволять приносить в жертву животных, а также отнимать у них жизнь, чтобы поддержать жизнь другого существа.

Пифагор на фреске Рафаэля (1509 г.). Фрагмент. Общественное достояние

Существуют легенды, описанные Овидием, о том, что Пифагор помешал человеку бить свою собаку, предполагая, что именно в собаку вселится душа этого человека после смерти, а также вынудил рыбака отпустить пойманную рыбу в море. Пифагор, демонстративно приносивший в жертву богам вместо быка хлеб, испеченный в виде быка, может считаться одним из первых защитников прав животных. Убийство животных он приравнивал к убийству человека или вступлению в войну. Этот знаменитый философ имел много последователей и при жизни, и во все последующие времена, а диета без мяса почти до недавнего времени называлась «пифагоровой».

Последователи Пифагора, начиная от его современников Аристотеля, Сенеки и Овидия, и до знаменитых деятелей XIX-XX веков, таких как Лев Толстой Бен Франклин и другие, называли себя «пифагорейцами» и отказывались от убийства животных и поедания мяса.

Слово «вегетарианец» впервые появилось в Англии в 1847 году, когда образовалось первое европейское общество людей, практикующих отказ от мяса и придерживающихся «пифагоровой» диеты. В 60-х годах XIX века два вегетарианских общества появились в Германии, в 1894-м — в Швеции, в 1899-м — во Франции. В 1850 году в Нью-Йорке (США) появилось Американское вегетарианское товарищество.

Русское общество тех времен было гораздо более идеалистическим, чем любое другое европейское общество. Для вегетарианцев России библейский принцип «не убий» слал главным в их убеждениях. Вегетарианцев-гигиенистов немножечко презирали, называя «желудочными вегетарианцами». В России издавались книги и периодика, посвященные вегетарианству, читались общественные лекции, устраивались диспуты. Повсюду открывались вегетарианские столовые, бывшие очень популярными даже еще в начале советской власти (вспомните колоритное описание такой столовой в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок»).

Вегетарианская столовая в Москве. Фото с сайта elena-kuzmina.blogspot.com Вегетарианский вестник. Издание конца XIX века. Фото с сайта elena-kuzmina.blogspot.com Но если в 20–30-е годы XX века вегетарианство еще оставалось популярным в России, то впоследствии общества сторонников «безубойного питания» были признаны вредными для советского человека и разогнаны. Строители коммунизма должны были придерживаться мясоедения.

Американское вегетарианское товарищество, напротив, просуществовало очень долго. Впоследствии членами этого товарищества были многие знаменитые американцы, такие как Люси Стоун, боровшаяся за права женщин, драматург Бернард Шоу Джон Келлог , пропагандист здорового образа жизни и изобретатель кукурузных хлопьев. На основе Вегетарианского товарищества даже была создана американская вегетарианская партия, которая выдвинула своего кандидата в президенты на выборах 1964 года.

В 1971 году американская писательница и исследователь в области продовольственной политики Френсис Мур Лаппе выпустила книгу «Диета для маленькой планеты», в которой выступала за вегетарианскую диету не по этическим или моральным соображениям, а потому, что выращивание растительных продуктов оказывает меньше негативного воздействия на окружающую среду, чем производство мяса. Следующим автором, оказавшим огромное влияние на вегетарианское движение, стал Питер Зингер, написавший в 1975 году книгу «Освобождение животных». Эти две книги стали бестселлерами и своеобразными программными произведениями для вегетарианского движения в западном мире, заодно определив вегетарианство как попытку человечества спасти мир от голода и проявление гуманизма.

А как же влияет на человека сама вегетарианская диета? Насколько оправдан и полезен отказ от мяса для человеческого организма? Читайте об этом в материале «Вегетарианство: в чем суть?»