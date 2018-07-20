Ещё
Увеличение ягодиц погубило 46-летнюю бразильскую красотку — пациентку «Доктора Бумбум»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Увеличение ягодиц погубило 46-летнюю бразильскую красотку — пациентку «Доктора Бумбум» 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
46-летняя Лилиан Каликсто погибла во время операции по увеличению ягодиц.
Фигуре банковской работницы Лилиан Каликсто позавидовала бы девушка в два раза моложе нее: 46-летняя женщина была подтянута, отлично сложена и легко позволяла себе мини-юбки. Но желание усовершенствовать себя погубило Лилиан. Решение увеличить ягодицы у знаменитого бразильского пластического хирурга Дениса Фуртадо, известного под прозвищем «Доктор Бумбум», стало роковым.
Полиция уже арестовала хирурга, называющего случившееся трагической случайностью. Как пишет "Би-би-си", операцию «Доктор Бумбум» проводил у себя дома, и во время процедуре женщине стало плохо. Он увез Лилиан в больницу и скрылся.
Через несколько часов женщина скончалась. Предполагается, что к гибели могли привести инъекции акриловой смолы, которой заделывают трещины в стекле.
У Лилиан Каликсто осталось двое детей.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Трусы на плечи натянула»: фанаты высмеяли расплющивший грудь Глюк'Оzы купальник в стиле «Бората» Все-таки беременна! Тодоренко не смогла скрыть огромный живот под мини-платьем на коктейле Glamour Тайно вышедшая замуж за рэпера Бортич тайно развелась
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини13
Тест: какая работа вам подходит
Как живут вдовы знаменитостей
«Недотрогу она строила только со мной»
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение