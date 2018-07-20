Увеличение ягодиц погубило 46-летнюю бразильскую красотку — пациентку «Доктора Бумбум»

46-летняя Лилиан Каликсто погибла во время операции по увеличению ягодиц.

Фигуре банковской работницы Лилиан Каликсто позавидовала бы девушка в два раза моложе нее: 46-летняя женщина была подтянута, отлично сложена и легко позволяла себе мини-юбки. Но желание усовершенствовать себя погубило Лилиан. Решение увеличить ягодицы у знаменитого бразильского пластического хирурга Дениса Фуртадо, известного под прозвищем «Доктор Бумбум», стало роковым.

Полиция уже арестовала хирурга, называющего случившееся трагической случайностью. Как пишет "Би-би-си" , операцию «Доктор Бумбум» проводил у себя дома, и во время процедуре женщине стало плохо. Он увез Лилиан в больницу и скрылся.

Через несколько часов женщина скончалась. Предполагается, что к гибели могли привести инъекции акриловой смолы, которой заделывают трещины в стекле.

У Лилиан Каликсто осталось двое детей.

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Фото:Instagram