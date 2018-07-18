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Алан Дзагоев: «По щелчкам уже могу определить, сильно я порвал мышцу или нет»
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Алан Дзагоев: «По щелчкам уже могу определить, сильно я порвал мышцу или нет» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал об эмоциях, которые возникли у него после травмы в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0). Хавбек из-за повреждения провел на поле только 24 минуты, а вернулся только к четвертьфиналу против Хорватии (2:2, пенальти 3:4), где отыграл 18 минут.
— Сразу понял, что это задняя поверхность бедра, потому что это уже не в первый раз, — сказал Дзагоев в интервью пресс-службе сборной. — Услышал опять щелчок. Мысль… Я все проклинал. Даже не хочется говорить в камеру, о чем я говорил. Понимал, что это минимум две недели, что шансов сыграть почти что нет.
Я уже по щелчкам могу определить, сильно я порвал мышцу или несильно. Опыт у меня большой, никому не пожелаю.
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