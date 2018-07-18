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Дзагоев: «После травмы на ЧМ всё проклинал, честно»
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Дзагоев: «После травмы на ЧМ всё проклинал, честно» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев дал комментарий насчёт травмы на чемпионате мира. Об этом он сказал в эфире канала РФС.
— Против саудитов вы получили травму. Какие первые мысли были в голове?
— Я сразу понял, что это задняя поверхность бедра, потому что это не первый раз. Я опять услышал неприятный щелчок. Конечно, такие мысли… я все проклинал, честно. Не хочется повторять в камеру те мои слова. Я понимал, что это минимум две недели, когда я уже вышел, и что уже шансов сыграть почти что нету. Разные щелчки всегда бывали, и я могу уже определить, сильно я порвал мышцу или нет. Опыт у меня уже большой, никого ему не пожелаю. Мысли были не самые лучшие.
Первая победа, вторая победа, я уже понимал, что мы точно выйдем из группы. вот именно после игры, когда мне сказали, что именно за две недели восстановим. Первые три-четыре дня бывают самыми такими болючими. То есть, при ходьбе еще болит нога. Боль была такая хорошая, и я сомневался, что у меня получится за две недели. Но уже после шестого дня я начал выполнять упражнения и по динамике на шестой-седьмой-восьмой день я уже понимал, что получится.
Напомним, что Алан Дзагоев травмировался в первой тайме матча с Саудовской Аравией (5:0).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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