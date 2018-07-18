Дзагоев: сразу понял степень серьезности своей травмы на чемпионате мира

Полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что сразу понял степень серьезности своей травмы, полученной во время чемпионата мира, и примерные сроки восстановления.

"Я сразу понял, что это задняя поверхность бедра, потому что уже не в первый раз, слышал щелчок опять неприятный… я все проклинал. Я понимал, что это минимум две недели, шансов почти нет сыграть (на чемпионате мира)", — сказал Дзагоев в видеоинтервью, опубликованном на сайте Российского футбольного союза

"Разные щелчки всегда бывали, в принципе я могу уже определить, когда сильно порвал мышцу или не сильно. Опыт у меня уже большой, никому его не пожелаю", — добавил полузащитник.

Дзагоев получил травму (повреждение мышц задней поверхности бедра) в первом матче домашнего чемпионата мира с командой Саудовской Аравии. Предполагалось, что он вернется в строй к началу плей-офф, но встречу с командой Испании Дзагоев провел на скамейке запасных, а в игре со сборной Хорватии вышел на замену на 102-й минуте и в серии пенальти свой удар реализовал.