Юлия Высоцкая не пришла на похороны экс-возлюбленного 

Юлия Высоцкая уже 20 лет находится в счастливом браке с Андреем Кончаловским. Иногда она публикует с ним совместные снимки в соцсетях. Однако мало кто знает, что в юности актриса была замужем за коллегой Анатолием Котом. Сама она о том времени предпочитает не вспоминать, но на днях дали интервью ее студенческие друзья. Они рассказали ранее неизвестные факты из биографии звезды.
По словам знакомых, у Юлии комната в общежитии находились по соседству с комнатой Игоря Сидоренко, поэтому они начали тесно общаться. Они обожали друг друга, но когда ругались, то их крики слышали все. Чаще всего ссоры возникали из-за пристрастия молодого актера к алкоголю. Однажды соседке Высоцкой по комнате понадобилась прописка и та в ответ предложила ей сыграть свадьбу с ее возлюбленным Игорем. Когда позже самой актрисе тоже понадобилась прописка, то она вступила в фиктивный брак с Анатолием Котом. После окончания института Сидоренко стал жить вместе с Юлей, но артистку смущало пагубное пристрастие ее избранника.
Игорь Сидоренко / фото: EG.ru
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Фиктивные браки и разводы звезд: ради чего Лолита, Высоцкая и другие играли в семьюЧем заканчиваются свадьбы и расставания «понарошку» в жизни знаменитостей. Позже Высокую позвали в Сочи на «Кинотавр», где она познакомилась с Кончаловским. Она им увлеклась и забыла про свою студенческую любовь. Будущая звезда отправилась с режиссером в Турцию. Случившееся подкосило Сидоренко. «Он ушел в запой. В профессии один провал следовал за другим. Он пытался работать рекламным агентом, но и тут не складывалось», — рассказали его друзья. Спасла его новая любовь. Он взял в жены скромную девушку, которая подарила ему ребенка. «Однажды Игорь оказался на какой-то пьянке в родном Молодечно. Там ему нанесли смертельный удар камнем по голове», — поделилась актриса Анна Сиротина. Человека, совершившего жуткое преступление, так и не нашли. Произошло это в 2000 году. Кот устроил для друга похороны, но на них Юлия так и не приехала, сообщает EG.ru. По словам друзей пары, она была в отношениях с Сидоренко шесть лет.