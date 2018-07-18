Медведи по улицам не ходят: Россия глазами иностранцев

Прошедший чемпионат мира продемонстрировал иностранным болельщикам, что Россия, где, согласно стереотипам, по городским улицам должны ходить медведи и мужики в шапках-ушанках, где никто не улыбается и все пьют горькую, не такая уж мрачная и дремучая. А ведь страшилок было много. Особенно страшно наверняка было болельщикам из Британии. Ведь их на самом официальном уровне Лондон призывал остаться дома, забыть про чемпионат, не рисковать. В газетах писали, что в России очень опасные фанаты, хулиганы. «МИР 24» о России глазами иностранцев.

«Люди говорили мне: Стивен , если ты пойдешь гулять в лес, на тебя непременно нападет медведь. Я уверен, что медведи живут на Чукотке, но точно не в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде. Это как метафора: если в России тебя не съест медведь, то точно убьет злой хулиган. Я могу уверенно заявить, что я не был съеден медведем и не был тронут хулиганами», — отметил болельщик из Британии Стивен Огден.

«Сначала в российском посольстве нам сразу помогли получить визу. И потом, когда мы уже прибыли сюда, мы не встретили никого, кто бы нам ни улыбался, все старались помочь! Вчера, например, мы ехали на поезде и чуть не вышли не на той остановке. И тут нас увидела очень милая русская девушка, она нам подсказала, где выйти, и даже проводила до фан-зоны», — рассказали болельщики.

«Я хотел всем рассказать, что в России очень вкусные супы. Очень вкусная еда, я пытался попробовать все блюда русской кухни. Я обязательно приеду еще, не знаю когда, но обязательно приеду. Потому что мне очень понравилась ваша страна, люди. Язык у вас очень сложный, и все старались говорить с нами по-испански и по-английски», — указал болельщик из Аргентины Гонсало Росас.

«Еще один миф из советских времен — если вы пойдете в магазин, придется отстоять в огромной очереди, чтобы купить кусочек мяса. В реальности все снова не так: здесь множество магазинов, больших. А шопинг в России — то же самое, что шопинг в Германии», — рассказал Стивен Огден.

«Если честно, то мнение такое слышали, было даже немножко страшно ехать. У нас в стране все время долбят, долбят… Но все не так, куда ни зайдешь, что ни спросишь — все очень хорошее отношение, приятное. Везде, куда ни зайдешь, отношение приятное, показывают, рассказывают, как пройти, что посмотреть. Я бы сказал, что нечего бояться в Россию ступать ногой, как говорят, что лучше не ехать. Нету такого. Все добродушные, доброжелательные. Прекрасный город, прекрасная страна», — отметили болельщики из Литвы Павел и Ольга.

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