7 признаков застоя в карьере лидера

У вас нет новой цели

Зачастую лидеры не ставят перед собой новых целей, достигнув желаемого. «Когда меняется обстановка и в руководство приходят новые люди, обязательно нужно менять цели и направление развития компании», — считает Джон Хиллен, автор книги «Что происходит? Заново открываем в себе лидера, пока ваш бизнес не опередил вас». Руководители не могут выстроить связный план и начинают принимать решения, противоречащие корпоративным ценностям и культуре.

Один из признаков, что вы переживаете застой как лидер, проявляется, когда вы думаете, что для выхода на следующий уровень вам необходимо нанять кого-то нового со стороны. В таком случае Хиллен советует побеседовать со всеми сотрудниками вашей организации.

«Спросите друг друга, зачем вы занимаетесь своим делом, — говорит Хиллен. — Пусть команды озвучат ценности и цели компании — и вам будет проще донести их до сотрудников на всех уровнях».

Ваша команда не работает сообща

Когда команда добивается успеха, ее члены иногда начинают вести себя как фрилансеры. Их заботит работа только собственного отдела, и порой они игнорируют выбранные приоритеты и стратегии.

«Самый важный фактор, определяющий успех команды, это единое понимание, зачем она существует, чего пытается добиться и как ей работать сообща», — считает Хиллен.

Чтобы разобраться с застоем, чаще проводите собрания или занятия по тимбилдингу. «Создайте „командные правила участия“ и пусть все в команде (включая вас) за них отвечают, — советует он. — Открыто говорите о корпоративной культуре, которая вас объединяет».

Вы не общаетесь с нужными людьми

Иногда из-за работы на новом уровне лидеры плохо распоряжаются своим временем. Если вас раздражает, что люди не выполняют ваши поручения, или вы слишком заняты, чтобы поговорить с причастными к работе лицами, возможно, вашей карьере грозит опасность.

Хиллен предлагает решить эту проблему с помощью плана работы со всеми участниками проекта. С кем вы будете проводить регулярные встречи? Какие беседы вы будете с ними вести? Постарайтесь разработать стратегическую сеть связей, выделяя нужное количество времени на людей, от которых зависит ваше будущее.

Фото: Clark Tibbs / Unsplash

Вы не можете сформулировать концепцию своей компании и мотивировать людей

Если вы не можете вдохновить своих сотрудников на выполнение выбранной стратегии или новой инициативы, то ваша карьера рискует перейти в стадию застоя. Вместо того чтобы обвинять других в том, что они вас не понимают, поработайте над своими навыками общения. Думайте о себе как о «главном объясняющем директоре», советует Хиллен.

«Коммуникация должна быть двусторонней — вы должны не просто передавать людям свою мысль», — сказал он. Общайтесь больше необходимого, чтобы вас точно поняли и подстраивайте свой стиль общения под разных людей.

Ваша власть ослабевает

После достижения успеха вам нужно работать на новом уровне, чтобы сохранить уважение команды. Если сотрудники не подчиняются вашим указаниям или вас обходят по карьерной лестнице, значит ваша карьера застопорилась.

«Поменяйте поведение так, чтобы взаимодействовать с единомышленниками более естественно и эмоционально, — советует Хиллен. — Эмпатия дает результат и помогает выработать характер».

Также Хиллен рекомендует занять ведущую роль в сообществе и проявлять больше активности в своей индустрии.

Вы чувствуете усталость и загруженность

При переходе на новый уровень можно легко растеряться. Одна из опасностей, которая может вас подстерегать, — это чувство усталости и загруженности. Вы будете относиться к своему делу с гораздо меньшим энтузиазмом, чем раньше.

В таком случае вам надо разобраться в делах — решить, какие задачи выполнять, какие передать кому-то другому, а от каких вообще отказаться. Распределите свое время так, словно вы собираетесь «войти в историю», советует Хиллен. Большую часть времени вы должны уделять самой важной лидерской работе.

Вы забросили подготовку руководящих кадров

Работа успешного руководителя заключается в том, чтобы быть лидером среди лидеров. Если вы не уверены в своей нынешней команде лидеров и начинаете сомневаться в их возможностях, то это еще один признак застоя.

«Реорганизуйте программы подготовки руководящих кадров и активно в них участвуйте, — советует Хиллен. — Станьте не только боссом, но и тренером, и уделяйте достаточно времени обеим обязанностям».

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