Слишком буквальный дизайн: мастер фотошопа и его комичные обработки снимков

Британский графический дизайнер Джеймс Фридман известен тем, что редактирует фотографии своих подписчиков таким образом, что они никогда не знают, каким будет конечный результат.

Однако на этот раз он зашел слишком далеко. На просьбу одной девушки убрать велосипед с фотографии, Фридман добрался до того места, где был сделан снимок, сел на велосипед и уехал.

Джеймс Фридман избавляется от велосипеда. Видео @fjamie013

Редактурой фотографий Фридман занимается уже много лет, и в социальных сетях он предлагает своим подписчикам скинуть ему любой снимок на обработку с конкретной просьбой. Главное условие фотошоп-мастера заключается в том, что он отредактирует фотографию в полном соответствии с пожеланием заказчика. Однако конечный результат не всегда устраивает пользователей сети.

Так, в 2016 году Фридман прославился тем, что очень комично изменял фото излишне тщеславных людей.

Здесь и далее фото @fjamie013

«Пользователь: «Привет, меня зовут Андрей, и я из России. Я лежу на пляже в России, но хотел бы лежать в Америке». Фридман: «Добро пожаловать в Америку»».

«Пользователь: «Привет, Джеймс! Ты бы мог вырезать меня и отправить в Майами к каким-нибудь горячим девчонкам. Спасибо тебе огромное!». Фридман: «Конечно, теперь ты в Майами с горячими девчонками»».

«Пользователь: «Джеймс, пожалуйста, сделай мою попу больше, прямо как у Ким Кардашьян . Хочу заставить этих сучек завидовать». Фридман: «Ты получила ее»».

Дизайнер утверждает, что начал практиковаться в фотошопе еще в те годы, когда это было не очень популярно. Как это обычно бывает, Фридман показал свои работы нескольким друзьями и близким, а потом стал постить их на обозрение массовой аудитории. Сегодня количество подписчиков британца в инстаграме и твиттере достигает почти 1,5 млн человек.

«Пользователь: «Ты бы мог прифотошопить мое лицо к первой картинке?». Фридман: «Конечно»».

«Пользователь: «Привет, Джеймс! Мне нравятся твои работы. Мог бы ты побрить моего мужа? Привет из Нидерландов!». Фридман: «Сделано»».

«Пользователь: «Привет, Джеймс! Мне очень нравится эта фотография себя. Но мне не очень нравится, что я показываю этот жест в камеру. Мог бы ты сделать так, чтобы я не показывал средний палец, а делал что-то еще с моими руками. Спасибо тебе!». Фридман: «Сделано»».

«Пользователь: «Привет, Джейми, ты бы мог меня сделать моложе?». Фридман: «Да»».

Помимо фотожаб Фридман иногда делает забавные видео, на которых исполняет просьбы своих подписчиков.

Джеймс Фридман фотошопит снимок девушки. Видео @fjamie013