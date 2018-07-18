Чемпионат мира по футболу 2018. Формы сборных. Где купить джерси?

Где искать экипировки сборных и как отличить оригинал от подделки? Закрываем «Авито» и переходим в официальные флагманы.

Кто-то покорял ЧМ-2018 красивой игрой, а кто-то симпатичной формой. Мундиаль подошёл к концу, и на Avito.ru вовсю распродаются реплики игровых футболок из Таиланда, которые мы, разумеется, не советуем покупать на память о ЧМ. Разбираемся, где лучше купить оригинальные джерси и как отличить подделку от оригинала.

Давно известно, что футбол — это не только вид спорта, но и площадка для рекламы брендов. За то, чтобы создавать экипировку для игроков, борется немало фирм, поэтому и искать игровые джерси нужно в их официальных магазинах. На этот раз главными партнёрами чемпионата мира стали аdidas, Nike, New Balance, Puma, Uhlsport, Umbro, Hummel и Errea. Расстановка сил примерно такая:

Adidas

Какие команды?АргентинаБельгияКолумбияЕгипетГерманияИранЯпонияМексикаМароккоРоссияИспанияШвеция

Что можно купить?

На официальном сайте можно найти не только предматчевые, тренировочные и игровые формы сборных, но и капсульные коллекции с символикой чемпионата и крутыми принтами от Шнура, Ирины Горбачёвой и Покраса Лампаса. Там же вы сможете заказать именную джерси с любимым номером.

Adidas Creators Base расположилась в Музее Москвы до 15 июля. Принтшопы в магазинах аdidas («Авиапарк», «Метрополис», «Мега Химки», «Мега Белая Дача», «Крылатские холмы», ЦУМ , «Золотой Вавилон», «Атриум», «Европейский» и «Олимп») продолжат свою работу и будут наносить ЧМные принты, пока они не закончатся.

Цена вопроса: от 2 тыс. до 8 тыс. рублей.

Какие команды?АвстралияБразилияХорватияАнглияФранцияНигерияПольшаПортугалияСаудовская АравияЮжная Корея

Что можно купить?

На сайте nike.com представлены игровые экипировки национальных сборных, куртки, рюкзаки, бейсболки и даже мячи в цветах этих стран. Безусловно, в разделе «Твой дизайн» за $ 15 вы также можете заказать именную футболку.

Но если захочется чего-то большего, кастомизировать джерси можно в Design Studio от Nike Box MSK в Парке Горького. Для этого нужно зарегистрироваться в системе (на сайте) и записаться на сессию в веб-приложении nikemoscow.com (лучше сделать это день в день, так как желающих много).

Кастомизация в Nike Box MSK работает до 22 июля включительно и абсолютно бесплатна. Цена джерси: от 4 тыс. рублей.

Какие команды?СенегалСербияШвейцарияУругвай

Что можно купить?

На официальном сайте представлены командные игровые формы, худи и футболки с яркими изображениями России и её символов.

Цена вопроса: от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

New Balance

Какие команды?Коста-РикаПанама

Что можно купить?

На сайте есть джерси в расцветке домашней формы обеих сборных. Выбор, конечно, не очень большой — всего два варианта.

Цена вопроса: от 4990 рублей.

Umbro

Какие команды?Перу

Что можно купить?

На российской версии сайта найти форму сборной Перу не удастся. Найти её можно только в разделе «Fanwear». Есть и домашняя, и гостевая формы, а ещё классные футболки с принтами-символами стран.

Цена вопроса:

Hummel

Какие команды?Дания

Что можно купить?

Джерси можно найти и на российской версии сайта, и на официальной. Но если на первом представлены только домашняя и гостевая формы сборной Дании, то на втором можно найти экипировку голкипера, тренировочные джерси, гетры, фанатские куртки, шарфы и даже бейсболку-хлопушку.

Errea

Какие команды?Исландия

Что можно купить?

На сайте есть домашняя и гостевая джерси, а также мерч для болельщиков.

Цена вопроса:

Uhlsport

Какие команды?Тунис

Что можно купить?

Для того, чтобы купить хотя бы джерси сборной, судя по всему, придётся ехать в Тунис. На официальном сайте Uhlsport такого товара не нашлось, так что ждём от вас актуальные ссылки на оригиналы в комментариях (желательно до того, как мы купим билеты на самолёт).

Как отличить подделку?