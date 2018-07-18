147 собак и один хозяин. Как выживает приют «Ковчег»

Для собаки смыслом жизни является хозяин. Что может быть дороже родной улыбки? А как долго приходится ждать его с работы, чтобы в порыве чувств прыгнуть на него и облизать с ног до головы. А что делать, если никто не придет? А вместо теплой квартиры будет вольер. Хозяином станет руководитель приюта, которому нужно накормить еще сотни голодных собак.

В приюте «Ковчег» сейчас живут 147 собак. Людей не пугает такое количество оставленных человеком животных, и они продолжают подбрасывать под двери приюта щенков, ведь переложить ответственность на кого-то другого — это очень просто.

«Если человеку отказывают, он все равно найдет возможность подкинуть. Кого-то привязывают к деревьям, кого-то выбрасывают в коробках. Им не важно, что будет дальше. Многие считают, что раз мы-приют, то всем должны», — рассказала о невероятном равнодушии общества Екатерина Кутузова, руководитель приюта.

С жестокостью людей столкнулись многие обитатели приюта. Над кем-то издевались дворовые мальчишки, многих выкинули собственные хозяева. Получается, что только волонтеры подарили питомцам тепло и заботу. Неравнодушные ярославцы привозят корм и жертвуют деньги, но этого не всегда достаточно. Приюту нужно и дополнительное финансирование, и свободные руки. Животным требуется не только еда, но и медицинская помощь, обустроенные вольеры.

У «Ковчега» есть трудности с транспортом: отвозить лохматых друзей в ветеринарную клинику нужно для поддержания здоровья. Все собаки привиты, обработаны от паразитов и с полугода их отправляют на стерилизацию.

Сейчас приют переехал, поэтому деньги нужны так, как никогда. На новую территорию нужно провести электричество, отопление и достроить вольеры, чтобы собаки жили в тепле. Необходимая сумма — один миллион рублей. Руководители пытались собрать средства через сервис крадфандинга Планета.ру. Благотворители пожертвовали чуть больше полумиллиона рублей. Есть надежда, что животные смогут пережить следующую зиму. Утепленный вольер нужен для пожилых и больных псов.

Животные приюта «Ковчег» ждут не просто материальной поддержки, они ищут нечто большее. Дом и любящую семью. Щенки не виноваты, что их привозят в коробках, привязывают к столбам и деревьям. Они просто доверились людям, а стали ненужной игрушкой. Только собаки живые, чувствуют боль утрату и разочарование. И только от нас с вами зависит, разочаруются ли эти наивные создания в людях или вновь поверят в доброту.