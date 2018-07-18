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Беременную Боню проигнорировали на пляже
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Беременную Боню проигнорировали на пляже 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Виктория Боня дала откровенное интервью. Она призналась, что набрала вес и теперь очень счастлива.
Виктория Боня призналась, что всегда была худенькой, однако это стало проблемой только тогда, когда она это осознала и поняла, что хочет иметь женственные формы. Это случилось, когда она ждала ребенка. Увидев свои фото до беременности, Виктория поняла, что в таком вече нельзя жить, и приняла решение взяться за себя.
Несмотря на излишнюю худобу, звезда скандально известного телепроекта «Дом-2» пользовалась неизменным вниманием мужчин. Лишь когда Боня была беременна, это правило перестало действовать. «Смешной момент произошел несколько лет назад в Дубае. Я тогда была на седьмом месяце, шла по пляжу с подругой, а мимо молодой человек, и он посмотрел на нее. Тогда еще подумала: как странно, обычно мужчины всегда останавливают на мне взгляд. А потом вспомнила: я же беременна!» — цитирует Викторию Боню Woman`s Day.
Однако после родов, даже с помощью правильного питания и занятий спортом, желанный вес не набирался. Наоборот, Вика лишь худела. Только недавно Боня достигла поставленной цели. «Только год или полтора назад, когда тотально взялась за себя, начала регулярно тренироваться, питаться больше, чем обычно, и даже тем, чем не стоит, например пастой в сливочном соусе, я обрела тело, о котором мечтала», — похвасталась Боня.
Если раньше при росте 170 см она весила 48-51 кг, то сейчас — 55-56 кг. «Глядя на себя в зеркало, могу сказать, что действительно довольна собой», — заключила Виктория.
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